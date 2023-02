Bizarrap llega a la Fiesta Nacional de la Manzana: el pibe que lo entendió todo (y mejor que todos)

«¡Conde, Gonzalo Julián!” Podríamos estar en cualquier sala de espera o repartición pública, escuchar ese nombre, ver levantarse al chico que responde a tal nombre y no saber que se trata de uno de los artistas más reproducidos en You Tube, creador de un producto global cuyas reproducciones en plataformas de streaming se cuentan de a decenas de millones y que ya reunió a lo más destacado de la escena iberoamericana del rap, el trap, el hip hop y el freestyle. Porque Gonzalo Julián Conde no es otro que Bizarrap, el alter ego inquieto y creativo del chico de la sala de espera.



Nacido en Ramos Mejía el 24 d agosto de 1998, Bizarrap es un artista nacido y criado en tiempos de dial up y el modem, pero formado en la era de la ancha avenida digital del router y el streaming, que sabe utilizarlas como pocos. Productor y DJ, no escribe ni rapea, él (re)produce a otros y, en esa (re)producción con otros, crea su propio arte.



Admirador de artistas como Skrillex o Flume, a Bizarrap le impresionó que el trabajo de producción que había detrás, pero, sobre todo, algo que lo marcaría como artista, producir con invitados. Así, nacieron las BZRP Freestyle Sessions y las BZRP Music Sessions, por las que pasaron decenas de artistas urbanos como Duki, Lit Killah, Paco Amotroso, Louta, Trueno, Nicki Nicole; Cazzu y L-Gante, entre tantos otros

Pero antes, una prehistoria de Bizarrap: todo comenzó con los “combos locos”, videos y mezclas de las batallas de gallo en Argentina a las que agregaba efectos especiales y que subía a su canal de You Tube. Siguió con los “remixes”, mezclas de canciones conocidas, que pueden seguirse escuchando en YouTube y Spotify.

Bizarrap es el artista argentino más escuchado en el mundo.



En 2018 llegaron las “BZRP Freestyle Sessions” con diferentes raperos y traperos. La primera, lanzada el 17 de noviembre de 2018, fue con Kodigo . “Nunca me interesó cantar. Yo quería ser DJ en realidad y eso me llevó a querer producir mis propias canciones. Veía a (el productor y DJ estadounidense) Skrillex y aspiraba a eso”, contó en otra entrevista con el diario español El Mundo.

En 2019, comenzar a producir los BZRP Music Sessions. El primero de ellos fue en febrero de 2019 con Bhavi. Le siguieron desde entonces otros 52 Music Sessions que, en apenas cuatro años, lo elevaron al top de los listados mundiales.



Pero no fue hasta el BZRP Music Sessions #36, junto a la cantante argentina Nathy Peluso, que Bizarrap logró su condición de artista global. Editado el 27 de noviembre de 2020. Sin embargo, su mayor éxito global fue Quevedo: BZRP Music Sessions, #52, también conocido como “Quédate”, publicado en julio de 2022, con más de 420 millones de vistas en YouTube hasta enero de 2023.

Bizarrap, junto a Duki, protagonista de varias MUsic Sessions.



Hasta el momento, la última y no menos exitosa Music Sessions fue la que publicó junto a Shakira el 11 de enero pasado y que obtuvo más de 14.31 millones de reproducciones en sus primeras veinticuatro horas en Spotify a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor día de estreno de una canción latina en la historia de la plataforma y en el quinto mejor debut para una canción a nivel global.

Consultá nuestra nueva agenda digital entrando a rionegro.com.ar/agendate