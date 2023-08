Homenaje patagónico a Pink Floyd: Relics trae a Roca su lado oscuro de la luna

Relics, Homenaje Patagónico a Pink Floyd, vuelve a Roca con un show que celebra los 50 años del emblemático disco “The Dark Side of the Moon”, este lunes, a las 20, en Margarita Multiespacio (México 652).



Las entradas anticipadas podrán adquirirse en Librería Urbana (La Plata 1068, Gral. Roca), Decibelza (Bartolomé Mitre 343, Gral. Roca) y en Peluquería Tiziano, (Ministro González 92, Neuquén)

Con su formación actual conformada por Alejandro Sandoval (voz principal y guitarra), Negro Farías (batería, percusión), Kathy Fuentes, Cecilia Benítez y Mariana Benítez (voces y coros), Rodrigo Lara (guitarra), Sebastián Barrio (piano, teclados, programación y samples), Nicolás Villagra (guitarra, coros y slide-guitar), Sebastián Mozzoni (bajo) y Pablo de la Fuente (saxo, coros), Relics recreará de principio a fin y en el orden original el emblemático octavo disco de Pink Floyd, editado en marzo de 1973.

Relics: El Lado Oscuro y algo más



Además de la maravillosa excursión por “El Lado Oscuro de la Luna”, Relics se dará una vuelta por otros clásicos sueltos de la discografía de Pink Floyd, entre ellos varias sorpresas para los oídos de quienes los siguen desde los primeros shows, tal como lo adelantó Alejandro Sandoval en un diálogo con Río Negro. La puesta en escena incluirá una serie de pantallas led distribuidas a lo largo del escenario y un trabajo de imágenes a cargo de Nico Quesada.



No será la primera vez que los Relics hagan este disco completo, pues ya lo habían tocado en 2014 a modo de “vuelta de tuerca” del proyecto. Pero sí es “The Dark Side of The Moon” el único disco de Pink Floyd que el proyecto llevó completo a escena, de principio a fin, tal como sucederá este lunes.

¿Qué es “The Dark Side of The Moon”? “Es una especie de viaje”, dice Ale Sandoval, sin dudarlo. “Así tocado, de principio a fin, es un viaje increíble. Nosotros siempre tocamos temas sueltos de este disco en los shows, ‘Time’, ‘Money’, ‘Us and Them’… pero todos juntos tocados de principio a fin es una cosa hipnótica, por el arranque que tiene con los gritos y latidos y después, al toque ‘Breathe’, donde parece que viniéramos del caos y empezáramos a flotar con ‘Breathe’, muy sensiblemente tocado. ‘Breathe’ tiene dos partes, la otra está después de ‘Time’, que, cuando termina, vuelve a ser una parte de ‘Breathe’ pero cargada de un poco más de overdrivers, de otra agresividad en las guitarras. Son los mismos arreglos que tienen el ‘Breathe’ del principio, pero tocados con otra intensidad, va a ganando otro carácter el disco a medida que va avanzando”, cuenta el guitarrista, uno de los tres que tiene Relics.

“On the Run” es otro de los temas del disco que mereció un comentario aparte de Sandoval, un modo de poner en valor el trabajo decisivo del tecladista Rick Wright: “Es uno de los temas que sentó las bases de la música electrónica y de lo que son hoy los DJ’s tocando, ese momento de Wright y otro con un matiz completamente distinto como es el comienzo de ‘The Great Gig in the Sky’”.