Murió David McCallum… murió Illya Kuryakin

David McCallum, actor de extensa trayectoria pero recordado fundamentalmente por su rol de Illya Kuryakin en la serie de «El agente de C.I.P.O.L.», murió a los 90 años en un hospital de Nueva York por causas naturales, según consignan agencias de noticias internacionales.

Nacido en Glasgow, Escocia, McCallum también había destacado en las serie «NCIS», había participado en otras importantes producciones como «Sex and the City» y «Reportera del crimen»; además de memorables películas como «El gran escape», junto a Steve McQueen y Charles Bronson; y «La más grande historia jamás contada», en donde interpretó a Judas Iscariote.

El actor también había destacado como músico al grabar dos discos en los ’60, «Music: A Bit More of Me» e «It´s Happening Now», donde registró su tema más conocido «The Edge», retomado años más tarde por Dr. Dre y Snoop Dogg para su creación «The Next Episode», uno de los cortes más famosos del rap mundial.

McCallum había iniciado su carrera con pequeños papeles en el Reino Unido y tuvo su explosión en la década del ’60 cuando le llegó la oportunidad de secundar a Robert Vaughn en la serie «El agente de C.I.P.O.L.», en donde interpretaba al espía ruso Illya Kuryakin.

Allí, el actor escocés llamaba la atención por su pelo rubio y su corto flequillo, inspirado en el corte de pelo de Los Beatles, lo que lo convirtió en un ícono de la época.

A lo largo de los años, también fue parte de otros envíos como «El hombre invisible», apariciones en capítulos de «Brigada A», «Reportera del crimen» y «Sex and the City», entre tantos.

Sin embargo, el más importante de todos sus papeles tras la popular serie de espías de los ’60 fue en «NCIS» en donde encarnó al doctor Donald «Ducky» Mallard.

David McCallum en el rol que lo hizo famoso: el espía ruso Illya Kuryakin.

Incluso, allí se permitió una broma respecto a su pasado cuando en un capítulo, un personaje le remarcó que le hacía acordar a alguien y en su rol de «Ducky» respondió que varias veces le habían dicho que se parecía a Illya Kuryakin de «El agente de C.I.P.O.L.».

McCallum también tuvo un importante desempeño en la pantalla grande en filmes como «La última noche del Titanic», «El gran escape» y la bíblica «La más grande historia jamás contada».

Hijo de músicos, también grabó dos discos para Capitol Records en pleno furor de «El agente de C.I.P.O.L.», en donde aparece el tema «The Edge», que 30 años más tarde iba a ser retomado por Dr. Dre y Snoop Dogg.

Cabe recordar que en nuestro país, la serie en la que se hizo famoso se emitió hasta la década del ’80 por Canal 13 y el nombre de su personaje fue la inspiración para los entonces adolescentes Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur a la hora de bautizar como Illya Kuryaki and the Valderramas a su dúo de rap.

David MCallum en otro de sus célebres personajes, el más actual «Ducky» de la serie «NCIS».

«David era un actor y autor talentoso, muy querido por muchas personas en todo el mundo. Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y de innumerables horas en cine y televisión que nunca desaparecerán», dijo la cadena CBS, por donde se emitía «NCIS», a través de un comunicado, al informar sobre su muerte.

«Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y las innumerables horas de cine y televisión que nunca desaparecerán. Extrañaremos su calidez y su entrañable sentido del humor, que iluminaba cualquier habitación o estudio de sonido que pisaba, así como las brillantes historias que a menudo compartía sobre una vida bien vivida», añade el texto.

Por su parte, Peter McCallum, uno de sus hijos, expresó: «Era el padre más amable, genial, paciente y cariñoso. Siempre antepuso a la familia a sí mismo».