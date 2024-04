Neuquén-Milei y sus incomodidades

Rolando Figueroa aceleró el paso para obtener el financiamiento que le permita reactivar la obra pública en Neuquén y envió el martes a los ministros Juan Luis “Pepé” Ousset (Gabinete) y Guillermo Koenig (Economía) a gestionar en varios despachos de Buenos Aires.

Piensan que están “bien orientados”, aunque nadie arriesga plazos: es un engranaje “complejo desde el punto de vista institucional y político”. Figueroa no solamente necesita presentar la documentación formal para que el ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo le dé la garantía soberana que necesita para los créditos con el BID y la CAF, sino, y fundamentalmente, obtener un visto bueno político del gobierno de Javier Milei.

En el Ejecutivo están confiados con que el presidente y sus funcionarios lo respetan porque “es firme, pero serio”. Porque no se ha prendido en las diatribas mediáticas de los “Nacho” Torres y compañía, o sea, digamos.

¿Fue por eso que Figueroa no hizo una sola mención a la marcha federal ni a la Universidad Nacional del Comahue el día de la movilización? ¿Las negociaciones por el financiamiento representan un condicionamiento? “Las relaciones con el gobierno nacional vienen de la misma manera desde diciembre. Son de respeto institucional, pero cuando se tiene que hacer un planteo, se hace”, afirmó Ousset.

Figueroa ratificó esta semana que su defensa de la universidad pública es “irrestricta” y su agradecimiento por haberle permitido estudiar “eterno”.

Esta semana habrá otra prueba de fuego en la relación de los gobernadores con Milei: el tratamiento en la Cámara Baja de la nueva Ley Bases o Ley Ómnibus (XS). La última vez que se debatió, y fracasó, a Figueroa le tocó integrar el listado de “traidores” que elaboró el presidente. Hubo disculpas públicas más tarde del entonces jefe de la bancada oficialista, Oscar Zago, porque le reconocía al neuquino no tener diputados propios en el Congreso.

Figueroa insistirá nuevamente con esto, pese a la buena relación que mantiene con Osvaldo Llancafilo, quien llegó a la banca gracias a que el gobernador le ganó las elecciones a su partido en abril del año pasado.

Acuerdan en bastante, pero no en todo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que Figueroa no votaría, si estuviera en su lugar, las facultades delegadas para Milei. Llancafilo las votó en el tratamiento anterior, posiblemente lo vuelva hacer esta semana. Sí adelantó que no acompañaría la reforma laboral ni la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Le tocó una semana fiera al diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino. Su rechazo a dar quórum en la sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada por Unión por la Patria, para instar a las comisiones a tratar el presupuesto de las universidades le valió muchas críticas, las más viscerales de su propio partido.

No es ningún secreto que el mandato de Llancafilo terminará en 2025 y que la posibilidad de ser candidato para intentar continuar en el Congreso de la Nación otros cuatro años dependerá mucho de lo que haga ahora.

El legislador viene asistiendo a cuanta reunión convocan las seccionales de su partido, mucho más que el propio presidente, el exgobernador Omar Gutiérrez. Eso no quita que haya sectores que están descontentos con su posición “dialoguista” frente al gobierno de Milei.

No gustó que esta semana haya evitado asistir a un “circo mediático” del kirchnerismo, como definió la sesión en Diputados, en lugar de dar presente y presionar al gobierno nacional por el dinero de las universidades tras una convocatoria en la que se embanderó su partido y a la cual le puso el cuerpo.

Sus principales adversarios están hoy en el sector Azul y Blanco del MPN, el de los petroleros, pero también en los referentes más asociados al intendente de Neuquén, Mariano Gaido. Es probable que le demanden más de un disclaimer o la Zona Fría para justificar su apoyo a la Ley Bases (sea en general o por partes) desde mañana.