Luciana Berrutti y Sofy Ávila se invitaron mutuamente a ser parte de sus propias experiencias creativas. Primero, Luciana, actriz y payasa con veinte años de trabajo con el código clown, invitó a Sofy, actriz, directora y dramaturga, a su seminario sobre el universo clown. Y Sofy, que nunca había tenido experiencias con ese universo, fue, vio, se rió y tuvo ideas sobre lo que vio y le hizo reír. Entonces, Sofy invitó a Luciana a ser parte de esas ideas. El resultado de todo aquello es “La invitación, conjetura clown”, el unipersonal producido por TransHumans Theatre que estrena este sábado, a las 21:30, en Teneas (Leguizamón 1785, Neuquén).



Dirigido por Sofy Ávila, protagonizado por Luciana Berrutti y con dramaturgia de ambas, “La invitación” es justamente eso, una invitación al juego y la improvisación que propone el universo clown, un juego que se va construyendo en escena con la complicidad siempre consentida del público. “Es una invitación a pensar que el juego es posible en un montón de espacios y sin importar la edad ni nada. Todos todas podemos jugar. Jugar porque sí”, dice Luciana durante una entrevista con Diario Río Negro.

Luciana da vida a Filomena, una payasa, que rodeada de valijas, invita a un juego descontracturado de creaciones, al divertimento, a la entrega, la emoción, el canto y el baile. “Sofy me preguntó con qué me gustaría trabajar, ‘mirá, tengo un montón de valijas’, le dije. La valija es un clisé de los payasos, muy simbólica de un montón de cosas y el público esperando que pase algo con esas valijas”.



Se pusieron a buscar muchas valijas que fueron llenando con determinados objetos. “Metí cosas y olvidé qué había en cada una de las valijas. De repente, me ponían un tema y yo me ponía la nariz y empezaba a abrir valijas y salían imágenes con cosas. El clown es juego y a partir de ese juego empieza a construir una suerte de escena que viene acompañada de música y personajes que se van conformando a medida que se van encontrando con los objetos”.

La nariz de payaso es mucho más que eso. Es, además de la máscara más pequeña, un vector que dirige miradas y sentidos dentro de la narrativa lúdica del clown. Dice Luciana: “La nariz es la máscara del clown y, al ser una mascara tan pequeña, la mas chica de todas, tiene la particularidad de ser también un vector. Entonces, como vos trabajás con la mirada, donde mira la nariz le estás diciendo al espectador que vaya hacia allí. Si de repente miro la valija y después los miro a ellos, quiere decir que algo va a pasar allí. Se genera ese vector y el espectador dice ‘ah, me está mirando y tengo que prestar atención porque va a pasar algo’”.



Si hay algo que el clown necesita es que el público responda, destaca Luciana. Pero, aclara, esa participación es consentida, no compulsiva. Y lo explica:“Hay como un prejuicio alrededor del clown con eso de ‘me van a poner a hacer algo o entrar de entrar al escenario y hacerte pasar un momento incómodo. No es así, toda participación es consentida:yo te invito y ahí es donde la invitación cobra otro sentido, yo te invito pero participás si querés. Y que vos me mires no significa que yo tenga el derecho de que vos estas conmigo”.

¿Por qué conjetura? “No es una palabra que suelo usarla”, admite Luciana. “Tiene que ver con pensar una idea y ver cómo funciona. Yo me imagino todo esto que puede pasar y entra el espectador y comienza a hacer conjeturas con las valijas en escena, qué es lo que va a pasar… ¿se va de viaje, está llegando, su casa es de valijas? Y a medida que va pasando la obra la gente sigue haciendo conjeturas hasta el remate final de la obra y la gente dice ahhh!”.

«La invitación, conjetura clown»

Actuación: Luciana Berrutti

Vestuario: Yasmín Mer

Diseño lumínico y sonoro: Sofy Avila

Dramaturgia: Luciana Berrutti y Sofy Avila.

Dirección: Sofy Avila

Entradas: $2500 anticipadas / $3000 en puerta. Reservas y anticipadas por whatsapp:

2995517423

2995528165