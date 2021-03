Escándalo en Chubut: renunció el presidente del banco provincial, tras ser detenido ebrio

El presidente del Banco de Chubut, Javier Alvaredo, presentó este lunes la renuncia a su cargo, luego de protagonizar un escándalo al ser demorado en estado de ebriedad, fugarse y maltratar al personal policial que realizaba controles el domingo por la madrugada en Puerto Madryn.

El funcionario provincial eligió hacer un descargo, donde lamentó "profundamente los hechos acontecidos en la madrugada de ayer en Puerto Madryn y hago un pedido público y sincero de disculpas al personal policial involucrado y a todos aquellos que se hayan visto afectados".

"Mis expresiones no reflejan mi pensamiento y respeto por la institución policial. Sin duda he cometido un error grave y por ello he presentado ante el Gobernador la renuncia al cargo de Presidente del Banco del Chubut", profundizó al respecto en la publicación.

Alvaredo fue demorado el domingo por la madrugada por la policía tras negarse a frenar en un control de tránsito. Allí, se resistió a las órdenes brindadas por el personal, en evidente estado de ebriedad y profiriendo insultos y agravios a los agentes.

El hombre iba como acompañante en el vehículo que manejaba Hernán Agurza, vinculado a Madryn TV, junto a quien casi atropellan al personal del control; además, superaron un semáforo en rojo a alta velocidad. Estas acciones motivaron una persecución, tras la cual se dieron los incidentes. Una vez detenidos, tanto el funcionario como el conductor del vehículo se negaron a hacerse el test de alcoholemia, por lo que fueron demorados.

Sin embargo, la medida no fue suficiente, ya que Alvaredo continuó con las provocaciones y los insultos a las autoridades policiales mientras permanecía en la comisaría, tal como quedó plasmado en un video compartido por el personal interviniente y que se viralizó en redes sociales.

Anoche, en medio del escándalo, se esperaba que el funcionario presentara la renuncia ante Mariano Arcioni, gobernador de la provincia, lo que se concretó este lunes. Sin embargo, esta no es la primera vez que se lo cuestiona en su accionar, ya que tenía otras denuncias previas.