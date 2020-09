Escazuahora Por qué se reclama en redes sociales por el Acuerdo de Escazú para defender el ambiente

El 4 de marzo de 2019, se logró el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Fue adoptado en el cantón de Escazú, en Costa Rica, y se hizo con el fin de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental por parte de la gente. En la Argentina, la ratificación ya tiene media sanción en el Senado. En Chile, el Gobierno no quiere apoyar la ratificación aunque fue uno de los países que impulsó originalmente el acuerdo.

Se trata del único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Sus defensores argumentan que ayudará para asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Cuando el acuerdo entre en vigencia, contribuirá a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo Regional se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, coincidiendo con el Debate General Anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Deberá ser ratificado por 11 Estados para entrar en vigor. Hasta la fecha 9 países lo han ratificado.

El 13 de agosto pasado, el acuerdo en el Senado argentino obtuvo una mayoría superior a los dos tercios del total de ese cuerpo legislativo. De esta manera, Argentina quedó más cerca de convertirse en el número 10 para ratificar el acuerdo. Ahora falta la decisión de la Cámara de Diputados. “Con la media sanción otorgada por el Senado, nuestro país da un paso muy grande hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que seguro animará a otros de América Latina y el Caribe a hacer lo propio. Esta es una gran oportunidad para que Argentina lidere un proceso regional que fortalezca los derechos de las personas a mayor protección ambiental y un desarrollo más inclusivo. Esperamos que la Cámara de Diputados dé pronta aprobación al Acuerdo. Sí así fuera, Escazú quedaría a solo una ratificación de poder entrar en vigencia. ¡Necesitamos #EscazúAhora!”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Escazú es el primer acuerdo vinculante a nivel mundial sobre derechos humanos y ambiente que establece garantías para la protección de personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, sumamente relevante en el caso de América Latina y el Caribe que es considerada la región con mayores índices de peligrosidad para estos grupos, según afirma Global Witness (2018).

Organizaciones ambientalistas como FARN y otras alientan la ratificación “en un momento histórico en el que han quedado de manifiesto los efectos de la crisis climática, ecológica y social. Asimismo, remarcamos que Argentina cuenta con una gran oportunidad para liderar el movimiento de naciones que promuevan y fortalezcan la protección de los derechos de acceso a nivel internacional. Por tanto, esperamos que el trámite legislativo se complete con la celeridad que la cuestión amerita. En septiembre, FARN publicó un número especial de su revista con artículos que explican las implicancias del Acuerdo Escazú desde diferentes perspectivas. Se puede leer aquí: https://farn.org.ar/revista-pulso-ambiental/

Además, otras organizaciones firman el reclamo #Escazuahora: Acción Ambiental, Aclimatando, Agenda Ambiental, Amartya, Amigos de la Patagonia, Amnistía Internacional, Ángeles Verdes, Animal Libre, Capibara, Alianza x el Clima, Climate Save Argentina, Conciencia Ecológica, Eco House, Eco Huellas, Eco Lobos, ECOnciencia V, Ecowork, F.A.R.N., Feminismo Antiespecista Interseccional, Festival Internacional de Cine Ambiental, Friday’s For Future Argentina, Greenpeace, Health Save Movement, Huerto los Ayamanes, I.U.M.A, Influos, Isla Verde, Jóvenes por el Clima, La Reveldía, La Vuelta al Mundo, Listos Ya, Movimiento Sustentable, Ocean 0KM, OTR3S, Planeta Sustentate, Prosperar, Soluciones Sostenibles, Soluciones Tecnológicas Sustentables, Sumando Energías, Three For Seven, Timón verde, Un árbol para mi vereda y Germinar, Unión Vegana Argentina, Vida Libre.

En Chile, el martes pasado el Gobierno de Sebastián Piñera presentó su oposición a que el Poder Legislativo ratifique el acuerdo de Escazú. Sin embargo, la ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, elaboró un análisis comparativo en el que se evidencia que el país cumple débilmente los aspectos sustanciales del acuerdo, siendo evaluado con un promedio de 3,1 puntos de 5, lo que significa que los criterios son cumplidos por Chile de forma escasa o solo parcial. “Incluso, en aquellos criterios en los que Chile más ha avanzado, aún existen deficiencias en relación con los estándares del Acuerdo. Este análisis es relevante ya que el Acuerdo de Escazú además de garantizar los derechos de acceso, entrega a los Estados una guía sobre las garantías mínimas y los mejores estándares para que estos puedan ser implementados”, sostuvo Victoria Belemmi, coordinadora de Estudios de ONG FIMA, que trabaja en cuestiones de cambio climático y justicia ambiental.