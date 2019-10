Escenario económico incierto para los productores y empresarios frutícolas

La fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén espera con un alto grado de expectativa como es que llegará la economía al 10 de diciembre y como continuará a partir de esta fecha.

Para los productores y empresarios ligados a esta actividad toda señal económica que genere el gobierno saliente y el entrante en este corto período (sea con la continuidad del presidente Macri o con el candidato Alberto Fernández) es clave, ya que a partir de noviembre da inicios la cosecha de frutas en la región y el sector comienza a cerrar sus compromisos de venta con los importadores del hemisferio norte.

El horizonte se ve complicado, por lo menos en lo que al corto plazo se refiere.

La mayor parte de los exportadores frutícolas aseguran que llegar al 10 diciembre sin sobresaltos económicos no está para nada garantizado y que será muy difícil proyectar el negocio a partir de esa fecha.

Pero en este tipo de actividad, la suerte está echada. Las explotaciones frutícolas todos los años en primavera florecen y pocas semanas después el fruto se observa en las plantas. Dependiendo de la especie que se trate, la temporada de cosecha se inicia a fines de noviembre (con la cereza) y termina antes de abril del próximo año (con la última variedad de manzana).

En números 35% Es la capacidad con la que está trabajando hoy el sistema frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén. 190.000 Fueron las toneladas de manzanas exportadas en 2018, 20% menos que en 2008.



Entre los primeros días de diciembre y fines de marzo, la temporada ya esta definida en volumen y calidad para exportar. Los enormes fondos necesarios para cosechar, embalar y enfriar toda esa fruta ya fueron erogados, en su mayoría, antes de que termine la campaña.

En estos cuatro meses el sector necesita invertir -entre trabajos culturales, cosecha, insumos, frío y empaque- más de 300 millones de dólares. Una cifra enorme para una economía regional como es la del Valle y, más aún, si se computan los serios problemas de financiamiento con los que cuenta la actividad y, en general, la mayor parte de las pymes del país.

Mover hoy el enorme motor que significa la cosecha de frutas en la región, en el actual contexto económico, es toda una odisea para los productores y empresarios de la región. Y este motor no se puede detener en el tiempo.

Y es justo en este período donde se produce el cambio de gobierno, con una economía totalmente resentida -donde están puestas todas las expectativas de continuar o cambiar el modelo que viene implementándose en los últimos casi cuatro años-. Y es en este mismo período en que los empresarios frutícolas deben cerrar sus programas de venta con los importadores y operadores del mercado interno.

Ante este contexto político económico-económico, la posición del sector privado se muestra endeble. O por lo menos, incierta en sus posibles resultados comerciales.

Algunas especulaciones

No son pocos los que anticipan que en poco tiempo el cepo cambiario se cerrará aún más para que no sigan saliendo las divisas del sistema. También la gran mayoría de los analistas coinciden en señalar que no hay salida para el desarrollo del país sin una reestructuración de la deuda pública.

La escases de dólares que se proyecta en el país para el corto y mediano plazo, seguramente impactará en el precio de la divisa. El billete, por más restricciones que existan, siempre termina manejándose por las reglas del mercado. Ante una menor oferta, tiende a subir.

El valor de la moneda norteamericana y los retornos en la fruticultura siempre tuvieron una estrecha relación en la corta historia del Valle.



Con la actual tasa de interés al 80% anual, inflación acelerándose por encima del 55% anual y costos de producción subiendo en forma preocupante, es difícil pensar que el dólar se puede mantener por mucho tiempo más en torno a los 60 pesos.

Pero entonces, después del 10 de diciembre ¿cuál será el valor de la divisa? Lamentablemente no hay respuesta para esta pregunta, pese a que es clave para poder proyectar el negocio de la presente temporada en la región.

¿Por que no llegan las inversiones?

El Valle de Río Negro y Neuquén tiene todo para poder desarrollarse y soñar con exportaciones frutícolas que dupliquen y hasta tripliquen las actuales.

Las condiciones de infraestructura están para ello. Inclusive varios inversores se ven tentados a colocar su dinero en la región teniendo en cuenta el bajo costo de oportunidad que viene presentando la actividad frutícola del Valle en estos últimos años.

El valor de la tierra con riego es una de las más bajas del planeta. En Chile, un gigante de esta actividad, no se consigue una hectárea frutícola en blanco por menos de 25.000 dólares y en producción por debajo de los 40.000/50.000 dólares. En nuestra zona los valores promedio de una explotación se la puede conseguir por debajo de los 12.000 dólares la hectárea.

El agua del río Negro y del Limay, que tiene una alta calidad para ser utilizada en el riego para este tipo de producciones, está casi regalada. Cuesta 10% de lo que vale en cualquier país desarrollado que la usa para esta misma actividad.

Se puede decir que los costos laborales en la Argentina son altos. Pero eso también es una verdad a medias. En Nueva Zelanda se abona en un campo de manzanas entre 25 y 35 dólares la hora, un valor muy superior a lo que se paga en el Valle. En Australia, otro productor de pomáceas, la situación es similar. Y pese a ello, la fruticultura sigue siendo un excelente negocio en estos países de Oceanía.

En definitiva, todo indica que invertir en el Valle promete altas tasas de rentabilidad para cualquier empresario que se ve tentado en colocar direno en esta actividad.

Pero la realidad muestra que todas aquellas firmas frutícolas extranjeras y locales que quisieron hacer pie en nuestra región terminaron retirándose del mercado malvendiendo sus activos y generando pérdidas millonarias a sus casas matrices. Ejemplos sobran. Salentein Fruits, Dole Food Company, Bocchi Group, San Miguel y Grupo Univeg, entre otras empresas.

¿Dónde se encuentra la desconexión entre el potencial productivo del Valle y la trágica realidad que lo mantiene sumido en una crisis que dura décadas? En la inestabilidad política y económica del país.

Expectativas de las empresas

El titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) habló de las expectativas que proyectan en el sector para el corto y mediano plazo.

P- ¿Cómo ven esta transición hasta el 10 de diciembre?

R- No vemos grandes cambios hasta el 10 de diciembre. Creemos conocer las reglas de juego actuales y estamos actuando de manera de adaptarnos lo mejor posible a las mismas.

P- ¿Qué es lo que esperan de los cuatro años del próximo gobierno?

R- Que se comprenda integralmente la actividad frutícola, como economía regional, mano de obra intensiva, exportadora, que viene de años con políticas de sesgo anti exportador, y que se busqulazoe una política comercial e impositiva que favorezca sus exportaciones.

P- Tres puntos que ya deben cambiar para favorecer el desarrollo del sector…

R- Eliminación de derechos de exportación, reducción de la carga fiscal y para fiscal vinculada a la nómina salarial, agresiva política comercial nacional para la defensa de los mercados exteriores existentes y para la conquista de nuevos mercados.

P- ¿Qué autocrítica hacen de la crisis de las últimas décadas?

R- No haber trabajado suficientemente unidos, con todo el complejo frutícola regional y con los organismos de las provincias y de la nación, para establecer una clara política de desarrollo del sector que favorezca los cambios necesarios y la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitan igual nivel de eficiencia y productividad que nuestros competidores del exterior.