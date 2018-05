La lucha de los neuquinos contra la contaminación de los ríos

“Los ríos están igual, con un grado de deterioro importante como cuando empezó todo esto en enero de 2017. No vemos mejoras sustanciales en la calidad de los ríos” , declaró Luis Arellana.

Para avanzar en la salud de los ríos es necesario hacer “un estudio y un diagnóstico del río como un ecosistema, no sólo del agua, y de una muestra de agua que sacan de un momento determinado”.

Una vez que eso este bien hecho vamos a saber si los indicadores o las pautas de vuelcos en los ríos son correctas o no. Creemos que hay que cambiar los modos en que se miden” , apuntó.

“Hace 43 años que se están haciendo mal las cosas. Las normas son hermosas. Pero no se cumplen”.

Dijo que no sólo hay que ver la situación como “un problema de contaminación cloacal” . En este sentido mencionó lo que ocurrió con el matadero de Centenario hace unos años y añadió la contaminación por basurales espontáneos. “Cerca de la zona del río hay muchos. Ahí se necesita toda una política de erradicación, por que la liberación de los líquidos de esos basurales produce contaminación en las napas y al estar cerca de los ríos, esa contaminación llega también a los ríos”, argumentó y agregó lo que se genera por actividades como la petrolera, mineras, plaguicidas, o otras que están en investigación como los posibles efectos nocivos del desecho que se hace de productos médicos o veterinarios. “Incluso los que ya se ingirieron”, aclaró.

“La industria petrolera, a partir de los yacimientos no convencionales y megamineras tienen grandísimos consumos de agua. Millones y millones de litros. Gran parte de esa agua no se recupera”.

Hay tecnología para tratar el agua, la cuestión es que el costo es altísimo, y yo la verdad dudo que esos tratamientos se hagan, y no sólo en Neuquén. “No esta visibilizado, pero en el futuro podría ser un gran problema” , deslizó.

Apuntó que para remediar el panorama “que se hagan las obras que se necesita de acá en adelante para el crecimiento que la ciudad va a seguir teniendo, y por otro lado la responsabilidad de quien tiene que ejercer el poder de policía que tenga una presencia activa. Acá hay responsabilidades compartidas, los particulares también actúan dañando y para eso esta la autoridad de aplicación, para frenar esa situación y no tiene que ser que nosotros lo pidamos judicialmente, tiene que ser una política pública”, opinó.

Dentro de este panorama señaló que la afectación o no depende “de las cualidades individuales de las personas, es decir la edad de la persona, las características clínicas que tiene esa persona, o si tiene algún antecedente de alguna enfermedad que lo haga más susceptible”. A la vez indicó que los grupos mas propensos son los adultos mayores y los niños.

Comunicó que es muy amplia la gama de enfermedades que se pueden transmitir en contacto con el agua . “Desde enfermedades muy banales como una diarrea que pase desapercibida, o incluso enfermedades asintomáticas, que no causan ningún síntoma, hasta enfermedades que pueden ser realmente graves, incluso que en algunos casos puede tener desenlaces fatales, por ejemplo el cólera. No es el caso habitual en nuestra provincia, pero puede suceder”, expuso.

“El agua para uso recreativo no debe tomarse. Cuando va a bañarse la persona tiene que tener el cuidado de no tomar esa agua, sobretodo en los niños. Hay que enseñarles que el agua en el cual uno se baña en el río o el lago no debe ser ingerida”.