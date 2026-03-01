La ola violeta y el indulto peronista

La votación de la Reforma Laboral en el Senado.

El apabullante final de las sesiones Extraordinarias a favor del presidente Javier Milei noqueó al peronismo en el Congreso que -salvo en la reforma laboral- tomó el hábito de votar dividido. Gracias al viejo oficio que bien conocen Patricia Bullrich y el ministro Diego Santilli, La Libertad Avanza coronó el vínculo con gobernadores del PRO y la UCR más los provincialismos que se expresan con desigual desempeño según la ley que se discuta.

En simultáneo el avance de La Libertad Avanza y la promesa de otras 50 reformas para el nuevo periodo parlamentario despabilaron a sectores heridos y enfrentados y empujaron el reencuentro inesperado de Miguel Pichetto con Cristina Kirchner.

El exsenador rionegrino, ahora diputado raso del interbloque Unidos, pidió defender las PASO como un instrumento electoral que permita ampliar hacia el centro y construir una nueva oposición. Durante su charla con CFK el diputado propuso un indulto masivo en el peronismo.

Lo que dijo en privado en San José 1111 lo repitió en un acto militante que compartió con Guillermo Moreno; con el intendente de Merlo el cristinista Gustavo Menéndez y el dirigente social Esteban “Gringo” Castro, entre otras figuras de diversos perfiles que tienen un adversario compartido.

Están rumiando la idea de habilitar múltiples candidatos que confronten en una primaria de la que no queda claro si Pichetto sería postulante o se autoexcluiría. Otros piden el cese del fuego interno contra Axel Kicillof.

A excepción del tucumano Osvaldo Jaldo, los gobernadores peronistas, con o sin diálogo con el mileísmo, rechazaron la reforma laboral las dos veces que se votó en el Senado.

Incluso votó con sus excompañeros la jujeña Carolina Moisés, que armó bloque aparte y se quedó con una Vicepresidencia en la cámara alta después de que La Cámpora la expulsara del justicialismo.

Milei pudo festejar todo lo que mandó e incluso la media sanción a la Ley de Glaciares con el inesperado voto de la catamarqueña Lucía Corpacci, jefa del PJ catamarqueño, cristinista y vice del Consejo nacional del partido.

Los cuestionamientos a CFK y la falta de un liderazgo que unifique posiciones empoderó a gobernadores que comparten diversas ligas. También el temor a la ola violeta los acercó a las demandas del presidente.

Charlas de gobernadores

En el capítulo de la semana que pasó hubo una charla vía zoom entre Rolando Figueroa; Alberto Weretilneck; Raúl Jalil (Catamarca); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Osvaldo Jaldo (Tucumán) y el jujeño Carlos Sadir que es radical, no tiene senadores propios y se apuntó en Provincias Unidas.

Aunque Figueroa defiende su independencia se sumó a las conversaciones que promueven proyectos y defienden necesidades comunes.

Saénz y Jalil hablaron públicamente mientras Weretilneck se hizo cargo del comunicado oficial redactado cuidadosamente para evitar roces con Casa Rosada y al mismo tiempo mostrar cierta independencia en favor del desarrollo local.

Por lo mismo en el Senado se conformó un interbloque al que visitó el gobernador chubutense Ignacio Torres.

En Impulso País no está la neuquina Julieta Corroza pero sí senadores con votos necesarios para el Gobierno como son Carlos ‘Camau’ Espínola (Corrientes); Alejandra Vigo (Córdoba), Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Enrique Goerling (Misiones) y María Victoria Huala (La Pampa).

A quien no pudo doblegar Milei fue a Victoria Villarruel. La tensión con Bullrich es permanente. La vice no festejó la votación del viernes.