Figueroa inaugura sesiones de la Legislatura con la mira puesta en el Neuquén 2030

Por tercrera vez, el gobernador Rolando Figueroa inaugura las sesiones ordinaras de la Legislatura (Matías Subat)

El gobernador Rolando Figueroa encabezará desde las 10 la apertura del 55º período de sesiones ordinarias en la Legislatura del Neuquén, en un acto que marcará el inicio formal del año legislativo 2026.

La ceremonia se realizará en el edificio ubicado en Leloir 810, en la ciudad de Neuquén, y llega rodeada de expectativas, en un clima atravesado por el hermetismo y por la promesa de un mensaje con proyección a largo plazo.

El eje central del discurso será el proyecto “Neuquén 2030”, una hoja de ruta que el mandatario viene mencionando desde hace meses y que apunta a consolidar un modelo de desarrollo sostenido.

Este plan se basa en el crecimiento económico, la administración eficiente de los recursos y la continuidad de las políticas públicas por encima de la coyuntura.

Una mirada de década y no de coyuntura

Más allá de evitar definiciones electorales, Figueroa buscará mostrar que su gestión se apoya en resultados concretos y en una planificación que trasciende los tiempos políticos tradicionales.

El objetivo del mandatario es instalar una mirada de largo aliento, enfocada en los próximos diez años para evitar el cortoplacismo político.

La apertura legislativa funcionará como una puesta en escena clave para ordenar la agenda del año y fijar las prioridades del Ejecutivo.

Este escenario se da con la conducción parlamentaria ya ratificada y sin grandes señales previas sobre anuncios específicos por parte del gobierno.

Las incógnitas del proyecto Neuquén 2030



La incógnita principal pasa por saber cuánto peso real tendrá el “Neuquén 2030” en las decisiones de 2026 y el alcance de la voluntad política para sostenerlo.

Existe una gran expectativa por posibles anuncios vinculados a la infraestructura y el desarrollo de los recursos provinciales durante la jornada.

El mensaje estará fuertemente orientado a mostrar una continuidad de gestión que se proyecte más allá del calendario electoral vigente.

Finalmente, la atención estará puesta en la reacción tanto del oficialismo como de la oposición ante los lineamientos estratégicos que presente el Ejecutivo.









