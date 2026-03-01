De Centenario a Italia: el sueño que Bruno Della Gaspera persiguió desde chico hoy cruza el océano

Con una valija cargada de ilusiones, Bruno Della Gaspera dejó Centenario para dar un salto: jugar su deporte favorito en las ligas internacionales de Europa.

Con el corazón dividido entre el sueño de perfeccionarse y la nostalgia de dejar atrás a sus seres queridos, el joven deportista de 18 años emprendió un camino lejos del club de sus amores, San Jorge, tras ser seleccionado para jugar en el “Hockey su Prato Citta del Tricolore” de Reggio Emilia, Italia.

Apenas había cumplido la mayoría de edad y ya se estaba postulando en el extranjero. “Me vine solo”, cuenta. Llegó el 20 de febrero a Bolonia, luego de una maratón de vuelos y de un viaje fugaz por tierra para conseguir el pasaporte italiano en el Consulado de Bahía Blanca, un día antes de despegar al viejo continente.

Bruno Della Gaspera con la camisera de club San Jorge.

Bruno es nacido en Neuquén capital y corre detrás de la bocha desde que es un niño, cuando su papá lo llevó a probar una clase en el club de Centenario. Siempre había jugado al fútbol, pero no se resistió a probar una disciplina nueva.

“Arranqué entre los ocho y nueve años. No sabíamos mucho del deporte, pero mi papá jugaba y un día me llevó. Ahí me dijeron que tenía cualidades y no paré más”, cuenta. Jorge, el fundador del club, fue quien lo destacó e incentivó a seguir detrás del palo y la bocha.

Sus inicios en el club fueron en 2017. Ese primer contacto con la institución deportiva lo formó como jugador y como persona. Para él, es como su casa y el hockey es más que una competencia: “Es mi cable a tierra. Cuando tengo un problema, voy al club y todo desaparece”, dice.

Bruno en su infancia y comienzos en el hockey.

Las despedidas, abrazos largos lo marcaron, pero lo convenció la idea de que salir de la zona de confort era el primer paso para llegar más lejos en su carrera. “Si no salís, muchas veces no terminás mejorando o no perseguís tus sueños”, valora.

El camino no fue mágico ni inmediato. Fue de entrenamiento, de aprender de cada uno de sus técnicos a quienes hoy recuerda con cariño. Muchas veces se equivocó, pero la clave estuvo en volver a intentar.

Bruno Della Gaspera: su recorrido en el hockey regional

Bruno ya lleva más de la mitad de su vida entrenando hockey y cosechando logros en lo que ama. Adonde vaya, una parte de la hinchada del Club San Jorge va con él. Desde sus primeros entrenadores hasta sus convocatorias al seleccionado neuquino y experiencias con los juveniles nacionales, fue construyendo paso a paso su lugar en el deporte.

Los primeros entrenadores lo marcaron.

“El primer partido en sub 12 lo jugué en la cancha de Independiente, con Kevin Jara como entrenador. Me acuerdo que era un placer estar con la camiseta de mi club, que me quedaba grande representarla en un partido porque jugábamos mucho en los entrenamientos, pero no había jugado nunca contra otro equipo”, recuerda hoy.

Su primer entrenador fue Kevin Jara, luego Jorge Salas fue un mentor importante en su trayectoria. Luego fue el turno de Raúl Moya. “También me formó casi el 100% de lo que soy”, dice. De Ignacio Salas, hijo de Jorge -fundador del club- también aprendió mucho. “Ellos me formaron y me han hecho llegar a los lugares que he conseguido llegar”, admite.

A los 13 años ya estaba entrenando en el alto rendimiento con Los Leoncitos para los Panamericanos. “Como experiencia es algo increíble”, detalla. Además, fue convocado tres veces al seleccionado neuquino de primera: a los 15, 16 y 17 años.

El jugador tuvo su último logro el año pasado: fue el único neuquino en participar de los Juveniles Sub 19 de hockey en Santiago del Estero donde se realizó la Concentración Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos. “Básicamente es una búsqueda de jugadores para el seleccionado argentino”, admite.

«Un momento destacado es tener siempre a mi familia afuera de la cancha, esperándome para darme un abrazo o para darme indicaciones cuando uno está perdido en el partido. Mi novia también está constantemente acompañándome a donde sea». Bruno Della Gaspera, jugador de hockey neuquino.

Bruno Della Gaspera: una oportunidad

Italia apareció por casualidad. Un contacto se convirtió en oportunidad y una promesa de ascenso, de un día para el otro. Desde el exterior, lo querían conocer. “Me pidieron material, lo envié… y a los dos días me dijeron que querían que juegue”, relata.

Familia, pareja y amigos, fundamentales para el joven deportista.

Sin demasiado tiempo para pensar, Bruno aceptó. Ahora reside en la ciudad de Reggio Emilia, en el país italiano y de a poco se adapta a la nueva cultura, los compañeros, el club y el nuevo idioma, que no maneja al 100%.

El hockey europeo es exigente: más ritmo, más intensidad, más nivel que en Neuquén; pero reconoce que también le abre la cabeza. “Siento que va a marcar un antes y un después, no solo en lo deportivo, sino en lo personal”, adelanta.

Detrás del logro hay un sacrificio invisible, el de sus padres, que lo ayudaron en todo momento. Desde el día en que se postuló hasta la concreción de viajes y trámites para hacerlo posible.

Soñar en grande: de San Jorge a Los Leones

Cuando se le pregunta por sus metas y sueños, Bruno no duda sobre lo que quiere: “Llegar a la selección argentina, Los Leones”, dice.

“No hay nada más lindo que tener la camiseta de tu país, la celeste y blanca, escuchar el himno antes de empezar un partido, con familia y amigos mirándote por televisión”, cierra.