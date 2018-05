Los puntos críticos de la contaminación en los ríos de la Confluencia

Un año más tarde, algunas cosas cambiaron pero los estudios que se realizan en los ríos, no liberan al agua de mierda. Muestran por lo menos 7 puntos críticos (de más de 1.000 millón de partículas por 100 ml ).

“Es diferente tratar la escherichia aislada. Frente a una toma de agua para una planta de tratamiento para purificarla, lo tolerado son hasta 1.000 partes y en un balneario no puedo pasar de 200. Son bacterias y hay que hacerlo con un desarrollo y análisis químico en laboratorio”, dijo Elías Sapag presidente de la AIC.

El 19,5% de la población no está conectada a la cloaca

De los dos ríos, el Neuquén es el más complicado y de todas las ciudades de la Confluencia, Plottier es la peor alumna en vías del encuentro de la solución. Salvo Neuquén que tiene 3 plantas de tratamiento y, según datos oficiales, trata el 95% de los líquidos, varias localidades apenas tratan la mitad de lo que producen. Los que no están conectados a cloacas tienen pozo ciego y otros se conectan clandestinamente a canales, desagues o tiran a las calles. Esos líquidos buscan el cauce hacia los canales y terminan en el río. A su vez, cuando los sistemas de las plantas viejas y sin mantenimiento colapsan, se producen vuelcos crudos al río.

En la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay viven cerca de 400.000 personas. De este total aproximadamente 78.200 no están conectadas a la red cloacal, es decir, un porcentaje de 19,5% de habitantes que no cuentan con tratamiento de líquidos residuales: tienen pozos ciegos que se filtran a la napa.

La bronca llegó a los cauces e hizo hervir el agua de dos ríos, que hoy, de a poco se depura. Hubo buenas voluntades pero las plantas necesarias para terminar con el problema no se inauguran con la velocidad necesaria. Los que saben, sostienen que la capacidad de fiscalización y control es restringida por la amplitud de lo que hay que controlar.

“Se avanza en plantas de tratamiento, pero hay que trabajarlo en un plan a conciencia, porque después hay problemas. Debe tener buenos cuadros profesionales. No se puede parar la planta, se debe trabajar de manera eficiente en los sistemas. Hay que contemplar todas las situaciones. No solo se trata de ampliar la planta, debe haber un plan estratégico, darle prioridad al cuidado del río por encima de los organismos que operan. Que no sea una foto de hoy y después pase de agenda”, dijo desde el Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén, Pedro Brissio.

Para el concejal del UNE, Francisco Baggio, a un año del revuelo la situación de contaminación es crítica porque no se atacan los problemas centrales. Mencionó las conexiones clandestinas a los canales, el mal funcionamiento de las otras plantas como la de Parque Industrial y Bardas Norte (Neuquén capital), la de Plottier y la de Centenario, como las más importantes. También recordó que Senillosa aún no trata sus líquidos cloacales porque la planta de procesamiento no está terminada. Por otra parte, en Plottier, los análisis aguas abajo dan bien.

Las hipótesis que se manejan, es que entre Senillosa y Neuquén hay descargas difusas que se hacen en tierra. Por otra parte, el río Limay tiene un alto nivel de autodepuración.