Domingo fresco con mucho viento en el Alto Valle y lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa en la costa?

Lunes con chaparrones, viento y calor en Neuquén y Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable para este domingo. En el Alto Valle aún no regresa el calor extremo y la cordillera se prepara para un día con mucha lluvia. ¿Qué pasa en la zona de la costa? Te contamos acá los detalles.

Este domingo el Alto Valle tendrá temperaturas frescas que oscilarán entre los 12º C y los 23º C. Los cielos estarán nublados y sin dudas, el gran protagonista será el viento con ráfagas que irán incrementando su intensidad hasta alcanzar los 69 km/h.

Esto se mantendrá durante la jornada del lunes. El miércoles volverán las altas temperaturas.

El pronóstico de la costa de Río Negro, ¿también incluye lluvias?

En la costa atlántica de Río Negro el panorama es un tanto similar. Para hoy se anuncian temperaturas máximas que no superarán los 24º C.

Por la tarde el viento se hará sentir, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Lluvia, lluvia y más lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo

En la cordillera el pronóstico para hoy es un tanto más desalentador.

En Bariloche se esperan temperaturas que oscilarán entre los 5º C y los 12º C que vendrán acompañadas de lluvias. Además, habrá vientos fuertes que alcanzarán los 69 km/h.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes, se esperan máximas que no van a superar los 12º C. Las lluvias llegarán por la tarde y se extenderán durante la jornada, al igual que los fuertes vientos.