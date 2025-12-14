Agenda exterior clave: Javier Milei define su presencia en la Cumbre de Mercosur para impulsar la modernización comercial

El Gobierno argentino analiza la agenda presidencial para confirmar la presencia de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur la próxima semana en Brasil. La eventual participación del mandatario se centraría en alinear la política exterior del bloque con la visión de libre comercio impulsada por la nueva administración.

Según fuentes de la Casa Rosada, la intención de asistir es manifiesta, buscando aprovechar el encuentro para debatir sobre la necesidad de modernizar las estructuras internas del Mercosur.

Uno de los puntos prioritarios en la agenda argentina es la flexibilización de las normativas que actualmente limitan la capacidad de los países miembros para negociar acuerdos comerciales de forma individual con terceros estados o bloques.

El acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, en la recta final

Más allá de la discusión interna del bloque, la cumbre de Foz de Iguazú se presenta como una oportunidad decisiva para impulsar la firma del largamente negociado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Este pacto, que lleva más de 20 años en discusión, es considerado por el Gobierno argentino como una herramienta estratégica para estabilizar la economía y abrir nuevos horizontes para las exportaciones.

El anfitrión del encuentro, Luiz Inácio “Lula” da Silva, también ha manifestado su firme intención de concretar el entendimiento este mismo mes.

En Buenos Aires, hay expectativas por el avance hacia la eliminación de aranceles y la creación de una zona de libre comercio entre ambas regiones, un paso que establecería reglas de juego claras para miles de empresas argentinas. Si bien existen reticencias expresadas por algunos países europeos, las señales del continente en general apuntan al optimismo por la finalización del acuerdo.

Con información de Agencias Argentinas