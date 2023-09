El Jurado: cómo se produjo la nueva comedia de Prime Video al estilo falso documental

La serie de Cody Heller, El Jurado, ya está disponible en Prime Video. Esta comedia está planteada a modo documental al estilo The Office, pero con una particularidad: todos los que interfieren en el juicio son actores, menos una persona. Ronald Gladden es un ciudadano común al que le llega el pedido de presentarse como jurado popular en un caso civil. En Estados Unidos, los juicios por jurado están compuestos por ciudadanos comunes que deben escuchar las pruebas y alegatos de las dos partes para luego definir la inocencia o culpabilidad del defendido.

Ronald cree haber sido elegido para formar parte de un juicio, que está siendo documentado. Además de él, lo acompañan actores que pretenden ser jurados y están las 24 horas del día en personaje durante los 17 días que duró el rodaje.

Otro de los jurados es el actor James Marsden, quien interpreta una versión en parodia de sí mismo, un sujeto extremadamente narcisista que finge ser perseguido por paparazzis para evitar ser elegido como jurado, pero que finalmente queda seleccionado como suplente. Para evitar las supuestas distracciones futuras de fotógrafos y fans del actor, el juez decide aislar a los jurados en dos hoteles durante la duración del juicio.

Durante estas dos semanas, Ronald experimenta una realidad fabricada que tiene como cómplices a todos los que lo rodean, desde los demás jurados hasta el juez, los policías, abogados, el criminal, la parte acusatoria y cada persona que estuvo presente en el juicio ficticio, en el hotel o cualquier lugar al que fueran.

Además, al jurado lo integran:

– Mekki Leeper como Noah Price (Jurado #11), conductor de una aplicación para celulares de viajes compartidos.

– Ishmel Sahid como Lonnie Coleman (Jurado #13), jurado suplente que reemplaza a Tim cuando este se lesiona.

– David Brown como Todd Gregory (Jurado #2), un inventor aficionado y algo excéntrico que es visto por sus pares como un bicho raro.

– Cassandra Blair como Vanessa Jenkins (Jurado #8), jurado que intenta ser la presidente.

– Susan Berger como Barbara Goldstein (Jurado #5), que se queda dormida en varias ocasiones durante el juicio.

– Edy Modica como Jeannie Abruzzo (Jurado #4).

– Maria Russell como Inez De Leon (Jurado #10).

– Kirk Fox como Pat McCurdy (Jurado #1).

– Ross Kimball como Ross Kubiak (Jurado #12).

– Pramode Kumar como Ravi Chattapodhyay (Jurado #3).

– Ron Song como Ken Hyun (Jurado #9).

– Brandon Loeser como Tim Smith (Jurado #7), jurado que se lesiona justo antes de empezar el juicio y es reemplazado por Ishmel.

En el episodio final, después de la definición del juicio, a Ronald le revelan que todas las situaciones que vivió las últimas semanas habían sido falsas. Después del término del rodaje, Ronald contó en una entrevista que recién pudo volver a su trabajo real un mes después y que le costó procesar todo lo que había ocurrido y entender que todo lo que había vivido era una mezcla de guión e improvisación.

Tan pronto volvió a su vida real, contó que le costó no sentirse paranoico y que aún lo perseguían las cámaras. También destacó que, después de descubrir que el actor James Mardsen no era la persona insoportable que había conocido en las últimas semanas, fue quien lo ayudó a volver a la realidad. “Me hicieron un Truman Show pero en la vida real, crearon un mundo entero a mi alrededor. El juicio, el hotel, todos los que me rodearon esas semanas, todo mi mundo era falso”, explicó en la entrevista.

En Estados Unidos la serie fue estrenada el 7 de abril de este año con episodios que se emitían semanalmente. Gracias a esto y a la novedad del formato, logró cautivar a los televidentes que además agradecían el carácter noble de Ronald y destacaban que, probablemente, fue la mejor persona que podría haber participado de este experimento.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN