En el Complejo Cultural Cipolletti, De la Rosa propone un paseo por la música y la danza españolas

De la Rosa, el trío regional de música y danza clásica y española formado por la bailarina María Luján Vidal, Nicolás Barros en guitarra flamenca y Pablo Raymundo en guitarra clásica, se presenta este domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, con un espectáculo único en el cual los artistas invitan a los espectadores a dar un paseo por todo el abanico de posibilidades que ofrecen la música y la danza españolas.



Este espectáculo -cuyo rasgo característico es la danza con música interpretada en vivo- está dividido en tres partes. La primera, clásica, incluye la ópera “Carmen” de Georges Bizet, transcripta para dos guitarras y que María Luján baila desde la danza española. “La danza española fusionada con la clásica, las castañuelas, el abanico, los zapatos, el vestuario. Desde ese lugar es también la fusión que proponemos”, explica la bailarina formada en el IUPA en un diálogo con RÍO NEGRO.

El espectáculo continúa con “El sombrero de los tres picos”, del compositor de música clásica español Manuel de Falla; y la tercera parte, más contemporánea, incluye piezas de compositores como Vicente Amigo, Paco de Lucía y Rafael Cortez, al que se suman dos obras propias de Nicolás Barros, una de ellas interpretada como solistas y la otra acompañada de coreografía.



“Vamos desde lo universal clásico a lo local regional”, dirá Vidal describiendo el amplio arco compositivo temporal que propone De la Rosa. En esta parte del show se incorporan a escena el percusionista Franco Raúl y la violinista Micaela Espinoza.

Sobre por qué esta propuesta es única, al menos en la región, explica Vidal: “Hay mucho flamenco en la región y muy bueno, pero la propuesta de De la Rosa se destaca de las demás porque propone danza española con música en vivo. Y porque yo me meto en la música a partir de incorporar las castañuelas a nuestro sonido. Danza y música, todo está coordinado y es una conexión entre los tres que surge en escena y es parte del espectáculo que proponemos”.

Las entradas tienen un valor de $1200 y se pueden adquirir en la boletería online ccc.cipolletti.gob.ar



Y sobre qué es lo propio de la propuesta coreográfica de María Luján y que hace de De la Rosa una propuesta diferente, “que soy una bailarina de danza española”, dice de sí misma. “En mi lenguaje tengo la danza española, el flamenco, la clásica y la contemporánea. Tengo las herramientas que fui incorporando como bailarina. No soy tradicional para bailar flamenco ni estrictamente clásica para la danza española, sino que voy fusionando los estilos para crear mi propia danza”.

De la Rosa son Pablo Raymundo, María Luján Vidal y Nicolás Barros.



La danza española, explica María Luján, se divide en cuatro: la escuela bolera; la danza regional o folclórica; la danza estilizada, donde se tocan las castañuelas con piezas clásicas; y el flamenco. En este sentido, “De la Rosa propone un paseo por estas posibilidades, le muestra al espectador qué son la danza y la música españolas. No se cuenta una historia, pero sí se va transitando por las emociones que expresan las diferentes estéticas”.



El origen del trío se remonta a 2018, cuando Vidal fue invitada como bailarina de flamenco a una presentación de Nicolás Barros. “En el flamenco, casi siempre tenés un baile armado y luego te encontrás con el músico. En este caso, no: tuve que armar las coreografías a partir de las composiciones de Nicolás, que quedó flasheado al ver que era su música lo que había coreografiado. Se da cuenta que yo no era tan flamenca para bailar, le conté de mi formación y ahí aparece Pablo, que es guitarrista clásico. Empezamos a ensayar algunas cosas en las que incluyo castañuelas y nos damos cuenta de que podíamos hacer algo en conjunto con las piezas que ellos tocaban. Ahí apareció lo que define a De la Rosa porque las bailarinas estamos muy acostumbradas bailar sobre pistas de audio y acá pude empezar a trabajar con la música en vivo. Y nos dimos cuenta que so no lo hacía nadie”.

Sobre el nombre del trío, Vidal describe que la rosa tiene mucho que ver con la cultura española en un sentido más poético. Pero también, porque, cuando conformaron el trío, sus integrantes pensaron en darse un nombre más amplio y no tan direccionado hacia una sola cosa. “Ellos ya venían con el dúo que se llamaba ‘Concierto de guitarra clásica y flamenca’ y en este nuevo proyecto querían incluirme a mí en el nombre. Entonces, encontramos en la rosa la síntesis perfecta”.

Quién es quién en De la Rosa

María Luján Vidal

Bailarina y profesora de danzas españolas formada en el IUPA. Ha actuado junto Claudio Arias y tomado clases dictadas por Pilar Ortega, María Juncal, Manuela Ríos, entre otros. Escribió, protagonizó y dirigió la

obra «Raquel», una historia sobre mujeres. Actualmente está realizando un perfeccionamiento en

danzas Flamencas.

Nicolás Barros

Integró la agrupación Rumbo Flamenco, que se presentó con reconocidos artistas de Argentina y España, como el guitarrista David Amaya o bailaores como Carmen Mesa. Con ese grupo participa de los discos «Fuego y Agua» y «Ritual». Se encuentra trabajando en la edición de un disco solista.

Pablo Raymundo

Está finalizando su formación de Profesorado de Guitarra en el IUPA y realizando la especialización en Guitarra Latinoamericana en el Conservatorio Luis Gianneo de Mar del Plata.

Ha brindado diversos conciertos en el Alto Valle y en encuentros Nacionales. Tomó clases de

perfeccionamiento con maestros como: Eduardo Isaac, Berta Rojas, Javier Bravo, Marcin Dylla, entre otros. En 2017, fue seleccionado por el maestro italiano Luciano Tortorelli para participar del Brno Guitar Festival, en la ciudad de Brno, República Checa, y en el Festival Internacional de Iserlohn, Alemania.