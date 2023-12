Juliana «Furia» y Sabrina de Gran Hermano hablaron cara a cara para intentar aclarar sus diferencias

Juliana «Furia» Scaglione y Sabrina Cortez tuvieron una fuerte discusión por el liderazgo. Pero se encontraron nuevamente cara a cara y aclararon sus diferencias para llevar una mejor convivencia en el juego.

Luego de que Juliana haya sido sancionada, se peleó con Sabrina. “Me parece una falta de respeto que no me mires a la cara cuando te hablo”, le dijo a Furia. Sin embargo, Juliana se defendió: “¿Que hay una falta de respeto que yo no te miro? ¡Vos desde que llegaste acá no me mirás a la cara, flaca! Yo no te hice nada, boluda”.

Sabrina siguió expresando su malestar luego de que algunas integrantes de la Casa la hayan de lado, tras una fuerte discusión.

Pero las participantes se encontraron nuevamente cara a cara y aclararon sus diferencias para llevar una mejor convivencia.

“Furia, te quiero preguntar de corazón… qué es lo que te afectó y qué te hice”, preguntó la joven mendocina en el arranque de la conversación. “Yo la estaba pasando como el culo acá adentro y ustedes no me miraban a la cara. Fui la única en 48 horas que se dio cuenta de que me iban a hacer mierda y me iban a dar con toda”, le respondió la participante más polémica del reality.

Además, la influencer señaló: “Te juro que a veces me tapo la cara y me río porque me cago de risa con vos, pero me cuesta mucho sentirme cómoda riéndome con vos porque no soy falsa”. Furia le contestó: “Hay cosas que no van… capaz están mintiendo para cagar un grupo como me pasó con Isabel”.

“Yo vine a jugar sola, no quiero estar pegada a las cosas que opina el resto. Necesito tener un ida y vuelta con vos porque hasta por momentos siento que no te puedo ni mirar a los ojos. Para mí, sos igual a todos los que están acá y cada uno tiene cosas que se pueden hablar”, explicó Sabrina.

Finalmente, Sabrina le agradeció y se dieron un cálido abrazo que marcó su reconciliación. «No me molesta que te acerques a mí ni que me mires», aclaró Furia.