Juliana, La Furia de Gran Hermano protagonizó un nuevo escándalo: así fue la pelea con Sabrina

Juliana de Gran Hermano volvió a protagonizar una nueva pelea. Luego de la sanción, La Furia se cruzó duramente con Sabrina.

“Me parece una falta de respeto que no me mires a la cara cuando te hablo”, le dijo Sabrina a la jugadora más polémica que tiene actualmente el reality.

Sin embargo Juliana se defendió: “¿Que hay una falta de respeto que yo no te miro? ¡Vos desde que llegaste acá no me mirás a la cara, flaca! Yo no te hice nada, boluda”.

“Lo que vos estás diciendo, que vos sentís de tu parte, lo siento yo de la tuya. Porque todos me dejaron de lado una banda. Todas las chicas me dejaron de hablar”, se quejó Sabrina y siguió: “Me dijiste una palabra que a mí me dolió. Yo te lo dije, tuvimos una pelea. Y de ahí me hicieron a un lado, ¿entendés? No creo ser una hija de puta por eso. No me hablaban”.

“Los primeros días sí te dejaron de lado porque lo sentí. Después, te fuiste integrando… Yo siempre estuve sola acá adentro”, reconoció “Furia” y sacó la conclusión de que le conviene quedarse sola: “Entiendo quién soy en esta casa y entiendo cómo vibran ustedes. Y básicamente, como ya me di cuenta, yo elijo vibrar en esta. En la de cubrirme y protegerme”.

La decisión de Gran Hermano tras la pelea entre Juliana y Williams

Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano por Telefe, comunicó la decisión que había tomado la producción del programa tras el escándalo entre «Furia» y el gaucho Williams.

Primero, Gran Hermano les anunció a los participantes que rechaza el gesto de Juliana y la reacción de Williams y que, «tras analizarlo en detalle», tomó la decisión de sancionar a ambos.

Sentenció entonces: «ustedes dos están nominados»; además, ninguno de los dos podrá votar en la Gala de Nominación de este miércoles, ni ser salvados por el líder de la semana que se define en estas horas.