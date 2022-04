Pink Floyd publicó su primera canción en 28 años para recaudar fondos para Ucrania

Pink Floyd lanza música nueva por primera vez en casi tres décadas para ayudar a recaudar fondos para el pueblo de Ucrania.

«Hey Hey Rise Up» incluye a los miembros de Pink Floyd David Gilmour -quien tiene una nuera y nietos ucranianos- y Nick Mason, con la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda BoomBox; además del bajista Guy Pratt y Nitin Sawhney en el teclado. Rick Wright, tecladista original de Pink Floyd, falleció en 2008; y Roger Waters, bajista original, dejó la banda en 1985.

En el tema, Khlyvnyuk aparece interpretando una canción patriótica ucraniana tomada de un video que grabó frente a la Catedral de Santa Sofía en Kiev y publicó en sus redes sociales.

Gilmour, quien tocó con BoomBox en Londres en 2015, dijo que el video fue «un momento poderoso que me hizo querer ponerle música».

Tras la invasión rusa, Khlyvnyuk interrumpió una gira por Estados Unidos para regresar a Ucrania y unirse a una unidad de defensa territorial.

Gilmour dijo que habló con Khlyvnyuk, quien estaba en un hospital recuperándose de una herida de metralla de mortero, mientras escribía la canción.

«Le toqué un poco de la canción por teléfono y él me dio su bendición», dijo. «Ambos esperamos hacer algo en persona en el futuro».

El video del tema se lanzó este viernes en YouTube y la banda dijo que las ganancias serán destinadas a esfuerzos humanitarios en Ucrania.

«Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania, y de esa manera demostrar que la mayoría del mundo considera que es totalmente indebido que una superpotencia invada al país independiente y democrático en el que se ha convertido Ucrania», dijo Gilmour.

Pink Floyd se creó en Londres a mediados de la década de 1960 y ayudó a forjar la escena psicodélica de Gran Bretaña antes de lanzar álbumes influyentes de los 70 como «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» y «The Wall».

El miembro original Roger Waters dejó la banda en 1985, y los miembros restantes de Pink Floyd grabaron juntos por última vez para el álbum de 1994 «The Division Bell».

Hace un mes, la legendaria banda inglesa decidió quitar gran parte de su obra de las plataformas de streaming en Rusia y Bielorrusia.

Roger Waters opinó sobre la invasión rusa a Ucrania: "Un error criminal"

Roger Waters se manifestó sobre la invasión rusa en Ucrania a través de un video publicado en su canal de YouTube. El músico le respondió a una joven ucraniana de 19 años llamada Alina Mitrofanova. Mientras aparecen en la imagen las líneas de las misivas se puede escuchar la canción “The Gunner’s Dream”, que formó parte del disco The Final Cut (1983), el último de Waters como miembro de Pink Floyd.

En el texto, Alina le pidió a Waters hablar en público sobre la guerra. “Querida Alina, leo tu carta, siento tu dolor, estoy disgustado por la invasión de Putin a Ucrania, es un error criminal en mi opinión, el acto de un gángster. Debe haber un alto al fuego inmediato”, escribió Waters.

“Lamento que los gobiernos occidentales estén alimentando el fuego que destruirá su hermoso país vertiendo armas en Ucrania, en lugar de participar en la diplomacia que será necesaria para detener la matanza. Tengan la seguridad de que, si todos nuestros líderes no rechazan la retórica y participan en negociaciones diplomáticas, quedará muy poco de Ucrania cuando la lucha haya terminado”, continuó el artista inglés.

Waters también sostuvo: “Muchos líderes mundiales son gánsters y mi disgusto por los gángsters políticos no empezó la semana pasada con Putin”. Y recordó a George W. Bush, Tony Blair, Barack Obama y Shimon Peres. Además, el cantante mencionó que perdió a su padre y su abuelo en guerras luchando contra los alemanes.

“Haré todo lo que pueda para ayudar a llevar a cabo el fin de esta terrible guerra en tu país, cualquier cosa que sea excepto ondear una bandera para alentar la matanza”, concluyó.

Con información de Agencia AP