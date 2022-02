Todos los ganadores de los premios del sindicato de actores de Estados Unidos

La temporada de premios sigue su curso en Hollywood y este fin de semana se entregaron los del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) con algunas sorpresas.

El galardón principal en cine, que lleva el nombre de “mejor reparto” fue para CODA, una comedia dramática de bajo presupuesto que trata de una adolescente que tiene dos padres sordos.

El film sorprendió el año pasado en el Festival de Sundance y Apple adquirió los derechos de distribución por streaming. En Argentina y Latinoamérica se puede ver por Amazon Prime Video.

CODA superó en esta terna a otras fuertes candidatas como “Belfast”, “King Richard”, “Don’t Look Up” y “House of Gucci”.

La película también se impuso en mejor actor de reparto, con el triunfo de Troy Kotsur, el padre de la familia en la historia. Venció a Kodi Smith-McPhee (“El Poder del Perro), el gran favorito hasta el momento. En la carrera para el Oscar, son los principales candidatos.

La categoría con menos suspenso de cara a los Oscar es la de mejor actor, donde parece imposible que se le escape a Will Smith.

Will Smith se impuso por su papel en «King Richard» (Fotos: AP)

En los SAG ganó por “King Richard”, película basada en hechos reales donde interpreta al papá de las hermanas Serena y Venus Williams. El mes pasado obtuvo el Globo de Oro por este papel.

Es la tercera nominación de Smith al Oscar después de estar ternado por “Ali” y “En Busca de la felicidad”.

En la categoría de mejor actriz de reparto hizo historia Ariana DeBose, por su interpretación en “Amor sin barreras” de Steven Spielberg.

Ariana DeBose ganadora por «West Side Story». (Fotos: AP)

Es la primera mujer con ascendencia latina en obtener un galardón del sindicato de actores. Su familia, por el lado de su padre, es afro-puertorriqueña, aunque ella nació en Estados Unidos.

La otra actriz premiada, como protagonista, es Jessica Chastain por “Los ojos de Tammy Faye”, una película que narra la historia real de la presentadora del programa de televisión “The PTL Club” en los años ‘70.

Chastain ya había estado nominada en los SAG por su rol secundario en “Historias Cruzadas” y su papel principal en “La noche más oscura”.

En el plano de las series, “Succession” obtuvo el reconocimiento en mejor elenco en drama. El popular programa de HBO tiene tres temporadas y fue renovado para una cuarta.

El elenco de «Succession» (Fotos: AP)

El mejor reparto en comedia fue para “Ted Lasso”, de Amazon Prime Video. Su protagonista, Jason Sudeikis, ganó como mejor actor en este género.

En las actuaciones de miniseries, se impusieron Kate Winslet (“Mare of Easttown”) y Michael Keaton (“Dopesick”).

En drama, los ganadores fueron dos de la serie coreana de Netflix “El Juego del Calamar”: Hoyeon Jung y Lee-Jung-jae.

En la ceremonia, no faltaron las alusiones a la invasión de Rusia en Ucrania. El experimentado actor británico, Brian Cox, que personifica a Logan Roy en “Succession” dijo: «Una cosa sobre la que quisiera hablar, que pienso que es importante para mí y también espero que lo sea para ustedes como intérpretes, escritores y directores, es lo que está sucediendo en Ucrania».

“Lo que realmente me angustia es lo que está sucediendo en Rusia, con mis compañeros actores, actrices, escritores y críticos a quienes se les dice, bajo amenaza de alta traición, que no pueden opinar sobre lo que sucede y eso es terrible. Pienso que debemos unirnos por ellos, por la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está sucediendo, y particularmente por los artistas», agregó.

Cox no fue el único que se hizo eco en su discurso sobre la situación en Ucrania. Michael Keaton envió un mensaje al presidente Zelenski: «Tenemos un compañero en él, que merece mucho crédito por dar pelea».

La próxima cita destacada en la temporada de premios será el 13 de marzo en los BAFTA, los galardones que entrega la Academia de Cine Británica. El cierre será con la ceremonia de los Oscar, el 27 de marzo.