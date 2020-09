Estamos dormidos

Argentinos: ¡despertad!

“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

¿Dónde están aquellos hombres probos que eran capaces de decir y hacer lo que decían?

Según Lavoisier, nada se destruye, todo se transforma, y entonces aquellos hombres probos se han transformado en los políticos de hoy, seres totalmente corruptos e inmorales. ¿Por qué? Porque ellos se han fijado sus propios sueldos, sus beneficios, sus prebendas, sus jubilaciones. Tanto están imbuidos los políticos nacionales como los provinciales. Pero el sumun de lo corrupto es la ley de Punto Final, para las deudas y juicios. Continuamos jugando como niños; arranco pelito. Después de cinco años; el perdón y el olvido.

Caso Gimena… no se investiga. Caso Mustafá… no se investiga. Caso Sasetru… no se investiga. Caso Yabrán… no se investiga. Caso Cabezas… no se investiga. Caso Yaciretá (cuna de la corrupción)… no se investiga. Caso Alsogaray… no se investiga. Jueces inmorales… no se investiga. Deuda externa… no se investiga. López Rega… no se investiga. Diputados truchos… no se investiga. IBM/Banco Nación… no se investiga. Caso venta de armas… no se investiga. Cuadernos… no se investiga. Las fortunas de robar y estafar al Estado… no se investiga. Los bolsos con dólares… tampoco, y así hasta la eternidad.

La impunidad total, la corrupción y la inmoralidad llevada a puntos increíbles. ¿Hasta cuándo estaremos en esto? Solo hablamos y hablamos sin decir nada. Y no hacemos nada. Y lo más triste es que nadie es responsable de nada. ¿Hasta cuándo seguiremos así?

Carina A. Lowell

DNI 10.193.013



Gualeguay