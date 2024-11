«Adopten Niñes Grandes»: buscan romper con los mitos de la adopción para encontrar familias

En Argentina, la adopción de niños mayores sigue siendo un desafío. Según estadísticas recientes, cerca del 80% de los niños que residen en hogares tienen más de cinco o seis años. Sin embargo, la mayoría de las familias inscriptas para adoptar prefiere niños pequeños, menores de dos años. Este desbalance deja a muchos niños y adolescentes a la espera de un hogar definitivo.

En diálogo con el programa «Digo» de RÍO NEGRO RADIO, Cristina Goldaracena, counselor y mamá adoptiva, habló sobre este fenómeno y el trabajo del colectivo «Adopten Niñes Grandes», una iniciativa que busca visibilizar la adopción de niños mayores. “Es un mito pensar que adoptar a un niño grande es más complicado o que no se llega a sentir como un hijo.

Un sistema con desafíos estructurales:

El proceso de adopción en Argentina tiene complejidades legales y sociales. Según Goldaracena, uno de los mayores obstáculos es que para que un niño sea adoptado, debe estar declarado en estado de adoptabilidad, un procedimiento que puede demorar años. Para cuando esto ocurre, muchos niños ya han superado la edad que buscan la mayoría de las familias. “El 90% de los inscriptos en el registro nacional de adopción quiere niños menores de dos años, pero ellos son la minoría”, explicó.

Escuchá a Cristina Goldaracena en RÍO NEGRO RADIO:

Además, Goldaracena resaltó que el proceso requiere flexibilidad emocional y compromiso por parte de los padres adoptivos: “Criar a un niño que llega con un trauma previo implica desafíos, pero también es una experiencia transformadora. Se trata de acompañar en la sanación de heridas y construir juntos una nueva cultura familiar”.

Ampliar la disponibilidad adoptiva:

El colectivo «Adopten Niñes Grandes» trabaja para derribar mitos y promover la adopción de niños mayores. Surgió en redes sociales y se convirtió en un movimiento que, además de visibilizar historias de adopción, comparte convocatorias públicas. Estas convocatorias son herramientas utilizadas por los jueces cuando no se encuentra una familia adecuada para un niño entre los aspirantes inscriptos.

Goldaracena destacó la importancia de estas iniciativas y de la capacitación para los futuros padres adoptivos: “Informarse y dejarse acompañar por personas que saben de adopción es clave. Ampliar la disponibilidad adoptiva no solo es un acto de amor, sino de compromiso con el derecho de los niños a crecer en familia”.

Una deuda social:

Actualmente, muchas niñas, niños y adolescentes llegan a los 18 años sin haber sido adoptados, enfrentando el desafío de egresar de los hogares sin el respaldo de una familia. Para Goldaracena, esto tiene un impacto emocional profundo: “No hay nada más digno para un niño que tener una familia. Todo niño espera ser elegido por alguien que le devuelva la imagen de hijo”.

El testimonio de Goldaracena y otros integrantes de «Adopten Niñes Grandes» busca inspirar a más familias a considerar la adopción de niños mayores. Como señaló Diego Monrroy, otro miembro del colectivo, el proceso no es tan complicado como muchos piensan: “Hicimos el trámite en verano de 2021 y, en octubre, conocimos a quien hoy es nuestra hija”. Estas historias demuestran que, con acompañamiento y amor, es posible construir familias fuertes y resilientes.

«Adoptar a un niño mayor no solo transforma su vida, sino también la de quienes los eligen», aseguran desde la organización: “Cuando la familia se consolida, se forma algo tan único y conmovedor que cambia a todos sus miembros para siempre”, finalizaron.

