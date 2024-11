Diputados del PRO proponen eliminar la ley de etiquetado frontal: «Sería un retroceso», advierten los profesionales.

Un grupo de diputados del PRO presentó recientemente un proyecto de ley para derogar la norma que establece el etiquetado frontal de alimentos, una medida que fue sancionada en 2021 y que obliga a los productos alimenticios a advertir sobre su contenido de azúcares, grasas y sodio con etiquetas claras y visibles.

La ley, que fue respaldada por la comunidad de nutricionistas y organizaciones de salud, tiene como objetivo combatir la obesidad y las enfermedades no transmisibles asociadas a una mala alimentación, brindando a los consumidores la información necesaria para tomar decisiones más saludables.

Los legisladores que impulsan la derogación de la ley, entre ellos Alejandro Mon Giovanni y Ariana Fernández Molero, argumentan que el etiquetado frontal es una medida «excesivamente paternalista» que no brinda información útil al consumidor, dado que, según ellos, todos los productos tendrían que llevar el mismo tipo de sello. Sin embargo, estos planteamientos han sido ampliamente rechazados por profesionales de la salud, quienes defienden la ley como una herramienta crucial para prevenir enfermedades crónicas.

"Sería un retroceso", advierten:

Adriana Suárez, presidenta del Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición, se expresó en contra del proyecto de derogación, calificando el planteamiento de «un retroceso en la salud pública». En diálogo con el programa «Digo» de RÍO NEGRO RADIO, indicó: «Este proyecto carece de evidencia científica. No hay fundamentos válidos que lo respalden y da la impresión de que se ha apurado una presentación basada en un concepto erróneo de ‘libertad de mercado’, que es fácilmente debatible», señaló Suárez.

Escuchá a Adriana Suárez en RÍO NEGRO RADIO:

En cuanto a las críticas sobre la «paternalización» de la ley, Suárez remarcó que la información clara sobre los alimentos es un derecho de los consumidores. «Así como tenemos que estar informados sobre los impuestos que pagamos en los tickets, también debemos saber lo que estamos consumiendo, ya sea una galletita, un arroz o cualquier otro producto. La ley de etiquetado frontal solo busca garantizar esa transparencia y permitir que los consumidores elijan mejor», destacó.

Suárez también resaltó que la derogación de la ley podría beneficiar más a las grandes empresas alimenticias que a la población en general. «Lo que se está haciendo es defender los intereses económicos de ciertas empresas, no la salud de los niños, adolescentes y adultos argentinos. Los consumidores necesitan tener acceso a información válida y, sobre todo, clara, sobre lo que están comprando», subrayó.

Además, Suárez hizo hincapié en los beneficios que esta ley ya ha comenzado a generar en la población, como el aumento en el conocimiento sobre los productos que contienen altos niveles de azúcares y grasas. «La industria no se auto regula, su rentabilidad no está orientada a cuidar la salud de la población. El Estado tiene que velar por ese derecho», afirmó, señalando que la ley es una forma de «desnudar» la falta de transparencia en la industria alimentaria.

Sobre los resultados de la ley en otros países, Suárez recordó que en naciones que ya implementan el etiquetado frontal, los beneficios son evidentes, con una reducción de enfermedades relacionadas con la mala alimentación. «En Argentina, el impacto aún está en sus primeras etapas, pero ya se observan avances en la conciencia de los consumidores. Esta ley no es solo una cuestión de etiquetado, sino de educación alimentaria y de acceso a información para elegir mejor», concluyó.



Cuál es el significado de los sellos:

Las advertencias que se dispusieron en los envases permiten a los consumidores mejorar su alimentación y con esto su salud en general. Cabe destacar que una dieta balanceada acompañada de ejercicio físico es la mejor combinación para cuidar el corazón.

Así, en lo que respecta a azúcares, el sello que más preocupa a los consumidores (53%) según ShopApp, permite reconocer cuando un producto contiene una cantidad mayor al 10%, independientemente de la porción que se consuma, de este componente. “El exceso de azúcar puede llevar a condiciones como la obesidad y la diabetes tipo 2, que son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La recomendación es reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, esto equivale a no superar los 25 gramos de azúcar añadido por día para los adultos”, dice el Dr. Matías Arrupe (MP 8839), médico cardiólogo miembro de la FAC. Tomando como ejemplo el caso de una gaseosa cuando se evalúa la proporción de calorías que aporta, el 100% proviene de azúcares por lo que es un producto desequilibrado a nivel nutricional y no se recomienda. Este sistema no prohíbe elegirlos, solamente ayuda a tomar una decisión fundamentada.

En tanto que las grasas saturadas, que preocupa al 52% según ShopApp, pueden aumentar el colesterol LDL, conocido como «colesterol malo». El sello aparece cuando 10% o más de las calorías provienen de este componente crítico. Según Alcalá, “en países que lo han aplicado en los últimos años, como Chile que los tiene desde 2016 y prohibió también por ley la venta de productos con exceso de grasas, azúcares y sodio en las escuelas, se documentó la reducción del consumo de estos productos y prefirieron los que no muestran advertencias frontales”

Por otra parte, el sodio, con un nivel de preocupación del 44% según el estudio mencionado, puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. “El consumo de sal debe limitarse a menos de 5 gramos por día (aproximadamente una cucharadita), ya que la sal en exceso es una de las principales causas de hipertensión”, señala Silveyra. El sello aparece cuando el contenido de sodio es mayor o igual a 1 mg de sodio por 1 kcal.

