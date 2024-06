Remo y yoga en Traful: cómo alcanzar la calma interior, según Melina López, instructora de yoga

Días atrás, Melina López en el mismo lugar donde hace 9 años atrás, ni bien llegó a Traful, fue a practicar yoga. Días atrás posó ahí mismo para «RIO NEG Foto Alejandro Carnevale

El monje budista vietnamita Thich Nhat Hanh alerta que el flujo constante de pensamientos llena nuestra mente generando lo que se conoce como ruido mental. “Este ruido se compone de pensamientos relacionados con preocupaciones, miedos, proyecciones, frustraciones, expectativas, deseos, incertidumbres o luchas internas que circulan sin cesar por la mente”, escribe en su libro “Silencio. El poder de la quietud en un mundo ruidoso”.

¿Cómo liberarnos de esta rueda imparable de pensar sin parar? “Con la respiración. Aprender a respirar. Limpia y sana”.

Así responde Melina López Orol (39), profesora y formadora de yoga integral de la ABY (Asociación Bonaerense de Yoga), quien se vino desde La Plata a Traful, donde vive desde 2015.

Melina López, frente al lago, en una clase de yoga, en Traful.



Ella coincide totalmente con esto que plantea el monje vietnamita Hanh quien sostiene que desde “nuestro ruido interior se desprenden heridas emocionales que activan sentimientos dolorosos”.

Cómo aflojar esa situación hasta llegar a revertirla.

“Para mi el yoga es una alternativa. Es un espacio ilimitado dentro mío donde puedo jugar a ser libre por completo. Es indescriptible las sensaciones que invaden el cuerpo luego de realizar una práctica de yoga, una asana o postura. Cada persona lo registra diferente. El cuerpo, el espíritu y la mente no son los mismo después de la práctica”, afirma en su entrevista para Estar Bien.

Y apunta: “el yoga es una gran puerta para llegar a la meditación. No es necesario tener experiencia previa en ninguna de estas prácticas”.

Melina López junto a sus alumnos en una clase de yoga, en Traful.

Un regalo que lleva tan solo 5 minutos en el día



“Regalo un ejercicio para que puedan verlo”, invita. Y sugiere:

-Tomáte literal 5 minutos.

-Buscá un lugar cómodo.

-Cerrá tus ojos.

-Hacé respiraciones profundas y largas…luego respirá normal.

-Tratá de seguir su recorrido desde las fosas nasales que sube el aire y en su exhalación dejá que baje el aire.

-Abrí los ojos.

-Continuá tu día.

El yoga que practica cuyo maestro y fundador es Ricardo García desarrolla en una clase un sistema de posturas que son la llave para ingresar al cuerpo y su energía vital.

«Combinar yoga con remo, todo un planazo de vida», comenta Melina López.

“Describo al yoga como una medicina preventiva y a la vez una herramienta para poder estar presente. La respiración tiene un rol muy importante y fundamental porque simplemente si no sabemos a qué ritmo va y qué densidad tiene nuestro propio aire estamos fritos”, comenta la entrevistada frente al lago Traful, justo en una pequeña pendiente donde hace 9 años atrás hizo su primera práctica de yoga cuando llega a esta comunidad.

“Llegué al yoga hace 15 años de la mano del estrés laboral o más bien de un estrés existencial. Así me animo a denominarlo. Mente disparada que me sobreexigía como si todo el tiempo tuviera que llegar a alguna pa rte inalcanzable”, comparte.





La respiración consciente es un medio que nos conduce al presente, repite Melina como un mantra esto que dice siempre la psicóloga española María Rufino, especializada en esto del arte de respirar. Ella plantea que para aquietar la mente es necesario traerla al momento presente, donde toda la atención se concentra en el instante, sin la interferencia de pensamientos.

“Dirigimos nuestra atención hacia el acto de respirar, observando el aire al entrar y al salir, sintiendo su suavidad por la nariz o por la boca y el movimiento dentro de nosotros que el aire provoca. Aunque los pensamientos continúan transitando por la mente, los dejamos pasar y circular sin enfocarnos en ninguno de ellos. La naturaleza de los pensamientos, al igual que todo en la vida, es pasajera y transitoria; vienen y se van a menos que los retengamos. Al practicar la respiración consciente, calmamos la agitación mental”.

Prestar atención a cómo respiramos, ser conscientes de ella



Bien lo dice Thich Nhat Hanh: “La manera más fácil de liberarte de la rueda imparable de pensar sin parar es aprendiendo a ser consciente de la respiración. Respiramos todo el tiempo, pero pocas veces prestamos atención a la respiración”. En nuestras vidas tan ocupadas es fácil perder de vista algo tan fundamental como nuestra propia respiración, que es clave para alcanzar la quietud mental”.

Melina asiente: la quietud se experimenta como un estado de calma y serenidad, como si los pensamientos hubieran desalojado la mente.

Salir al lago, remar, hacer yoga, volver en calma a casa

A parte de dar clases presenciales en la villa y online al resto del país, Melina -que es instructora y formadora ABY- ofrece una actividad que seduce tanto a locales como a los turistas que llegan a Traful.

Que es el mix de yoga y kayack, en el lago. “Uno se nutre del otro. Por un lado, remar y hacer consciente un movimiento que nos mantiene presente en el agua y subidos a un kayak. Por otro, practicar yoga en la playa dentro de un entorno natural y único”.

Un día lo hizo para ella. Pensó: “es mi mejor plan en el lugar ideal. ¿Por qué no compartirlo y ofrecerlo a los demás?”. Y acá estamos, en eso. “Un planazo para desconectar para luego poder conectarse con uno mismo. Y alcanzar cierta quietud emocional”.

El propósito final: “saborear mi plan ideal de vida”.

Si querés recibir newsletter de ESTAR BIEN suscribite acá para recibirla todos los miércoles.

Contactos:

@yidamyoga.aby

@melinalopezorol

@experiencia.salud.villatraful

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales