Mariano Fernández: “El gobierno de Javier Milei no es liberal, es un neo fascismo de pantallas”

Luego del acuerdo con el FMI y la flexibilización cambiaria, los análisis se centran en la coyuntura de corto plazo y la sostenibilidad de la nueva fase del programa económico de Javier Milei. Mariano Fernández, reconocido economista liberal, dialogó con PULSO y brindó su perspectiva.

PREGUNTA: ¿Le salió bien al presidente la salida del cepo?

RESPUESTA: Yo no esperaba un salto cambiario mayúsculo. Convergen varias cosas para que eso no suceda. Primero, que el cepo no fue levantado en forma definitiva. Se levantó solamente para las personas físicas y para las personas jurídicas a partir de los balances de 2025. Si las empresas con sus balances encepados entre 2019 y 2025, demandan dólares, no pueden salir del cepo. Las restricciones se levantaron para la gente común que tenga posibilidades de ahorrar en dólares. Pero convengamos que eso no es lo que mueve la cotización del tipo de cambio.

P: No obstante hay al menos una flexibilización del cepo…

R: Sí hay algunas medidas que flexibilizan la demanda de dólares, como por ejemplo la reducción del plazo de pago de los importadores. Pero se generan distorsiones. Una de las cosas que hace el gobierno es subir los encajes bancarios, y eso hace subir la tasa de plazos fijos. Para el inversor pequeño, eso genera que en el corto plazo sea rentable seguir jugando por un tiempito con la tasa de interés, con lo cual eso baja la demanda de dólares. Y el otro tema es qué sucede con el mercado de bonos. El gobierno lanza una nueva serie de BOPREALES como respuesta a esta demanda contenida de dólares y todo eso genera una distorsión.

P: El dólar sigue atrasado ¿sirve para acumular reservas?

R: No. No solo que no van a acumular reservas, sino que perpetúan un problema que se va a seguir dando sobre la cuenta corriente. Donde ahora las personas físicas van a poder participar en la cuenta corriente a través de la cuenta de balance de servicios financieros, si quieren, sacando plata. Lo que está estudiado el gobierno es que está claro que la gente no tiene hoy esa capacidad. Las que sacarían dinero en un escenario de corrida, serían las empresas, y las empresas siguen estando encepadas.

P: ¿Puede trasladarse a precios la devaluación?

R: Sí va a impactar, Si yo soy empresario, veo una banda de flotación entre $1.000 y $1.400 y debo fijar precios, lo que tengo delante es un tipo de cambio con un precio contingente, que en cualquier momento podría tocar los $1.400 y tomarme por sorpresa. Con lo cual las empresas van a terminar trasladando algo de eso a precios. Creo que al menos por unos meses habrá un salto en la inflación.

No hay flotación cambiaria. Es un esquema transitorio hasta llegar a las elecciones. Lo que sí tenemos es una amplia franja en donde sigue imperando el tipo de cambio fijo.

P: ¿Qué opina de las bandas de flotación?

R: El gobierno buscó no convalidar que el tipo de cambio se haya desplazado hacia el área de los $1.300 por temor a que la incertidumbre cambiaria terminara impactando sobre los precios. Creo que es un error. Además sabemos que no hay flotación. Es como el que no sabe nadar, y cree que se tira a la pileta pero en realidad está una bañera. Con lo cual sabemos que no está nadando. Es un esquema transitorio hasta llegar a las elecciones. Lo que sí tenemos es una amplia franja en donde sigue imperando el tipo de cambio fijo.

P: ¿Se contradice el gobierno al hablar de las remarcaciones?

R: Sí, hay una contradicción. Un gobierno que cree en el mercado no abre la boca. Los precios se determinan en base a las preferencias del público, es decir, de la oferta y la demanda. El gobierno no tiene porqué que dar pautas de conducta sobre cuál es la decisión empresaria. Los empresarios son racionales y saben por qué hacen las cosas, y el que se equivoca, se termina fundiendo. El control de precios está en el ADN argentino. Vendieron que la economía se estaba desinflando, y la realidad es que se clavó en un estado estacionario de 2%, con una tasa de crawling peg del 1%, con lo cual el atraso cambiaria seguía.

P: ¿El gobierno de Milei es un liberal?

R: No, no es un gobierno liberal. No lo es en los términos de la propia definición de Nebegas Lynche que tantas veces repitió Milei. Lo que hay es un ataque permanente al legado de la generación del ‘80, como la escuela pública o la salud pública. Luego podemos discutir sobre la calidad de ‘esta salud o esta escuela pública’. Salir y gritar que el enemigo está en otro lado no es liberal. Los cientistas políticos definen a este tipo de gobiernos, como el de Trump, Meloni, Orban, o Milei, como un neofascismo de pantalla. Vox no es liberal. Trump tampoco. Reegan o Churchill se revolcarían en sus tumbas si alguien llama a esto ‘liberal’.

Perfil

Mariano Fernández, economista y máster en Economía (UCEMA).

Fue profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y adjunto en Finanzas Internacionales en la Universidad di Tella.

Fue asesor de Carlos Rodríguez, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía en la gestión Menem.

Es Co-Editor de la sección Análisis de la Revista UCEMA y autor de papers de gestión monetaria, fiscal y cambiaria.