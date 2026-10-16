¿Sincero o desubicado?: la diferencia entre decir la verdad y herir a los demás

¿Decir lo que uno piensa habilita a expresarse de cualquier manera? ¿Dónde termina la honestidad y empieza la mala educación?

La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental para construir vínculos saludables. Ser sincero implica expresar lo que uno piensa o siente de manera honesta. Ser grosero, en cambio, supone hacerlo sin considerar el impacto de las palabras, los sentimientos de la otra persona o el contexto de la conversación.



La clave no está en evitar los temas incómodos ni en decir siempre lo que los demás quieren escuchar. Se trata de entender que es posible ser directo sin humillar, marcar un desacuerdo sin agredir y hacer una crítica sin descalificar.



Hay quienes consideran que hablar sin filtros es una muestra de autenticidad. Sin embargo, expresar cada pensamiento sin medir las consecuencias no necesariamente es una virtud.



La comunicación asertiva consiste en transmitir opiniones, necesidades y desacuerdos de manera clara y firme, pero también respetuosa. No significa callarse para evitar conflictos ni renunciar a las propias convicciones, sino encontrar una forma de expresarlas sin atacar al otro.



En este sentido, ser una persona frontal no es lo mismo que ser hiriente. Se puede señalar un error, expresar una diferencia de opinión o decir que algo no gusta sin recurrir a burlas, descalificaciones o comentarios innecesarios.



La psicóloga y psicoanalista Renata Bento, integrante de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, destaca la importancia de tener en cuenta al otro al momento de comunicarse. La honestidad no elimina la responsabilidad sobre lo que se dice.



Que una opinión sea verdadera desde el punto de vista de quien la expresa no significa que cualquier manera de comunicarla esté justificada. No es lo mismo señalar algo con el objetivo de ayudar que decirlo para incomodar, descargar bronca o dejar al otro en evidencia.



La psicóloga Natalia Pavani, del Hospital Alemán Oswaldo Cruz, de San Pablo, advierte sobre la tendencia a utilizar la autenticidad como excusa para justificar formas de comunicación agresivas.



La sinceridad no exige crueldad. Y la empatía no obliga a estar de acuerdo con todo el mundo: simplemente implica reconocer que la otra persona también tiene sentimientos y merece respeto.