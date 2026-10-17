Necrológicas de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

SEPULVEDA RAMIREZ, ELIA ROSA Falleció en Neuquén el día 14 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados el día 14/10 a las 18:30 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MUÑOZ, LUIS ROBERTO Falleció en General Roca a los 90 años. Su esposa: María Teresa Valeri. Sus hijas: Alicia, Roxanna, Anahí, Irupé y Natalia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

BRAVO, JULIO ARGENTINO CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 81 años y comunica que sus restos velados en sala A de calle BAHIA BLANCA 546. y seran inhumados el día 17 de octubre del 2026, a las 08 hs. en el cementerio central Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

BRAVO, JULIO ARGENTINO CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 81 años y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546. y seran inhumados el día 17 de octubre del 2026, a las 08 hs. en el cementerio central Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.