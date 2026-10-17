Necrológicas de hoy, sábado 17 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 17 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SEPULVEDA RAMIREZ, ELIA ROSA
Falleció en Neuquén el día 14 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados el día 14/10 a las 18:30 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MUÑOZ, LUIS ROBERTO
Falleció en General Roca a los 90 años. Su esposa: María Teresa Valeri. Sus hijas: Alicia, Roxanna, Anahí, Irupé y Natalia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 13 hs. en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
BRAVO, JULIO ARGENTINO
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 81 años y comunica que sus restos velados en sala A de calle BAHIA BLANCA 546. y seran inhumados el día 17 de octubre del 2026, a las 08 hs. en el cementerio central Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
BRAVO, JULIO ARGENTINO
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 81 años y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546. y seran inhumados el día 17 de octubre del 2026, a las 08 hs. en el cementerio central Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
CHEUQUEPAL DE AYENAO, MARIA DEL ROSARIO
Falleció en General Roca a los 83 años. Su esposo: Roberto Ayenao. Sus hijas: Estela y Susana. Sus hijos políticos: Hugo y Roberto. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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