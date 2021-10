Facebook e Instagram vuelven a reportar problemas en algunos países

Después del apagón del lunes que dejó sin servicio a los usuarios durante horas, Facebook e Instagram volvieron a presentar problemas en algunas países del mundo hoy. En menor medida, Whatsapp también reportó inconvenientes.

Desde Facebook lo reconocieron mediante un breve comunicado. "Somos conscientes que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para volver a la normalidad lo más pronto posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente", afirmaron.

La cuenta oficial de Instagram también lamentó los problemas con un mensaje en el que pidió perdón. "Sabemos que algunos de ustedes están teniendo problemas con el uso de Instagram en este momento. Lo lamentamos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para arreglarlo", escribieron.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Las aplicaciones ya empezaron a mejorar su servicio en los últimos minutos pero el lapso en el que funcionaron mal puso nuevamente en vilo a los millones de usuarios en el planeta.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.