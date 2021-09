Falsos oftalmólogos hacían controles y recetaban anteojos en un merendero de Roca

Dos personas que se hacían pasar por profesionales de la oftalmología fueron sorprendidos ayer en un merendero ubicado en barrio Nuevo, en la zona norte de Roca, luego de que los propios vecinos denunciaron a través de las redes sociales la dudosa actividad que venían desarrollando desde hace varios días.

El operativo lo encabezó el personal de la Coordinación Regional de Fiscalización Sanitaria (Primera Zona) y el propio presidente de la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro, Jorge Mancini, quienes se presentaron ayer por la mañana en una vivienda que es utilizada, según explicaron, como merendero.

Según se informó, se trata de dos persona mayores de edad, de origen venezolano, y por la documentación que exhibieron tienen actualmente domicilio en Buenos Aires.

Alina Sartor, a cargo de la Coordinación Regional de Fiscalización Sanitaria, explicó que estas personas no pudieron acreditar que eran profesionales y tampoco tenían ningún tipo de habilitación para brindar ese tipo de servicios. "Ni siquiera utilizaban barbijo a pesar de que estamos en plena pandemia", detalló.

Al parecer, este no era el único lugar en el cual desarrollaban esta actividad ilícita sino que ya habían pasado por otros merenderos. "Ellos pedían como mínimo que hubiera al menos 150 personas para atender", explicó Mancini, quien aclaró que este tipo de situaciones puede traer aparejado un sinnúmero de problemas para los vecinos.

"Dijeron pertenecer a una ONG 'Hacer bien Salud'; ofrecían un control oftalmológico y luego recetaban los anteojos a bajo precio. Nos enteramos de casualidad por una publicidad que empezó a distribuirse y llegó a oídos de oftalmólogos de Roca", explicó el titular de la Federación, quien aclaró que nunca pudieron encontrar ningun rastro de la organización a la que decían representar.

Tras la denuncia, tanto el personal de Salud como de la Asociación de Oftalmólogos se presentaron en la vivienda donde en un principio la propietaria se vio sorprendida aunque luego entendió la gravedad de los hechos.

"La tarea que desarrollan en el merendero es importante y tenemos que cuidarlos porque en realidad son víctimas de esta situación", expresó Mancini.

Apenas ingresaron a la vivienda, los dos sujetos intentaron dejar la casa aunque previamente debieron responder a las preguntas y se labró un acta donde se dejó en claro que había una violación a la Ley de Ejercicio Profesional de Río Negro (N° 3338).

Mancini alertó a toda la comunidad sobre este accionar ilegal de la medicina ya que el problema no sólo pasa por la receta de anteojos sino porque además los falsos profesionales ofrecían controles que nunca realizaban.

"No había ninguna detección de nada, sólo una persona con un ambo que no tenía ningún título que lo respalde", dijo Mancini quien aclaró que hay otras patologías como la ambliopía, gleucoma o diabetes que si no se detectan a tiempo pueden terminar con un diagnóstico mucho más grave.

Por ahora, no existe ninguna denuncia penal sobre el caso aunque desde la Coordinación Regional de Fiscalización se dará intervención al área legal del Ministerio de Salud para iniciar las acciones correspondientes.