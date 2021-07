Fans del sup, estas 8 amigas disfrutan del río como pocas

“Cuando tenés un lugar como el nuestro acá en Choele Choel es imposible no ser amantes de la naturaleza y de los deportes al aire libre. Y aunque no fue el primer deporte que practicamos en grupo, los beneficios que tiene tener una tabla inflable para disfrutar de nuestro río son inigualables. Comenzamos realizando distintas actividades, running, senderismo, ascensos, hasta que Florencia apareció con su tabla. Ella fue la que nos motivó y entusiasmo a practicar sup (que proviene de la abreviatura del concepto “stand up paddle” que equivale “a remar de pie” sobre una tabla de surf). Y de a poco cada una fue adquiriendo la suya”.

Quienes hablan son “El grupo de amigas de sup de Choele Choel”, fans de su ciudad, de la isla y el río.



Las protagonistas de esta nota, en acción... felices, disfrutando de la naturaleza de Valle Medio.

“Hoy seguimos practicando otros deportes pero las tablas de sup nos han permitido unirnos mucho más como grupo. Comenzamos en la Laguna del Club de Pesca, lugar ideal y tranquilo para aprender el manejo de las mismas. Compartir bajadas de Beltrán a Choele, de Choele a la Isla Chica, o navegaciones más cortas conociendo distintos lugares de nuestro río y disfrutando de la naturaleza mientras compartimos un almuerzo, un campamento o unos simples y deliciosos mates a la vera del río Negro”, comentan ellas. ¿Quiénes son ellas? Belén, Guille, Flor, Gaby, Lucre, Majo, Inés y Vale.

Han participado en eventos con otros grupos de sup del Alto Valle y Las Grutas.



Preparándose para la salida. Advierten siempre: "disfrutemos del río Negro siempre... pero no nos olvidemos de la seguridad. No hay que dejar márgenes para correr riesgo alguno durante la travesía".

“Nuestras tablas se han vuelto la opción favorita en el verano por su facilidad de transporte y uso, aunque la usamos también en otras estaciones del año”. “Para practicarlo no es necesario ser experto en surf o tener un equilibrio único, todos podemos ser parte de este deporte y disfrutar de nuestro río. Sin embargo es de suma importancia que se instruyan antes de entrar al agua. Es fundamental tener los conocimientos básicos y estar equipados con los implementos de seguridad esenciales para tener una buena experiencia sobre tu tabla. El río es es el río, ya lo sabemos y hay que respetarlo en ese sentido para no correr riesgo alguno con nuestras vidas”, enfatizan las chicas.



"Haciendo sup el río se disfruta de un modo intenso y sereno al mismo tiempo", dicen las deportistas de Choele Choel.

Resaltan que la isla de Choele Choele es una mina de oro para todo lo referido a la vida al aire libre y saludable. Flotar y jugar en el agua es una gloria como experiencia, afirman. “La gracia de este deporte y de nuestras tablas es que todos pueden disfrutar de ellas, no tenés que ser un experto ni querer remar ocho horas diarias... podés disfrutar un día en el río con toda la familia. Es muy fácil de transportar, ya que viene en una mochila”, invitan... para resaltar, finalmente: “pero, sobre todo, nunca nos olvidamos de llevar en nuestras mochilas los siguientes elementos: mente positiva, buena vibra, muchas sonrisas, buena música, creer que siempre va a pasar algo bueno y nunca dejar de sorprendernos de nosotras mismas y de la naturaleza de nuestro Choele Choele”.