Fecha clave para definir los clasificados a octavos de final de la Copa Neuquén

La 8ª fecha de la Copa Neuquén se pone en juego y será importante para definir nuevos clasificados a los octavos de final.

En la Zona 1 se verá lo más jugoso con dos clásicos. Además, Don Bosco (10) será local de Unión de Zapala (5) en el otro derby del grupo. El Barrio ya clasificó e intentará pelear el primer puesto con Alianza. El Canario irá por un triunfo que lo deje casi adentro. Mañana en Plaza Huincul Petrolero (8) recibirá a Alianza (13). El Matador sellará su pase a la siguiente ronda si gana.



La Zona 2 tendrá su plato fuerte con Independiente (21) ante Pacífico (13) en La Chacra. El Rojo es el único equipo con puntaje ideal y buscará cerrar invicto la fase inicial. El Decano sacará boleto a octavos si gana y Atlético Neuquén (7) no suma de a tres. El Tricolor recibe a Patagonia (4) en un partido fundamental para ambos.

El otro encuentro será entre Añelo (15) y El Porvenir (1) en la comarca petrolera. El local ya está en los playoffs mientras que los de Plottier se juegan su última chance de seguir con vida.



La Zona 3 aún tiene tres lugares por definir. El líder Sapere (18) espera por Unión Vecinal (10). El Funebrero es el único que ya clasificó del grupo. También se juegan mucho San Lorenzo (8) ante Villa Iris (7.) Ayer, San Patricio (14) derrotó a Confluencia (3) y se metió entre los 16 mejores.



En la Zona 4 Rincón (19) visitará a Centenario (9). La ADC podría concretar el objetivo si gana y Los Canales (3) no lo hace. El León intentará quedarse con la cima que hoy comparte con Maronese (19). El Dino visita a Eucalipto (0), único equipo de la Copa que no sumó.

Además, Los Canales recibe a Bicicross (12) y podría quedar afuera si no termina vencedor. Los de Senillosa necesitan un solo punto para concretar el pase a octavos.