Fernández anunció que enviará al Congreso la nueva Ley de Hidrocarburos

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo la primera reunión con las principales petroleras del país en la cual les anunció que antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias del Congreso enviará el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos para incentivar las inversiones en todo el país.

Según contaron varios de los asistentes, el mandatario detalló que el proyecto aún no está terminado sino “al 90%”, que contempla todos los sectores y no sólo Vaca Muerta, y que es en buena medida el elaborado por Guillermo Nielsen, el titular de YPF que estuvo en la reunión junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Energía, Sergio Lanziani. La iniciativa deberá entonces ingresar en un plazo de no mucho más de un mes.

La cita, que se desarrolló en la Casa Rosada, sirvió además para despejar un nubarrón de tormenta que se instaló en el sector luego de la entrevista que el mismo Fernández brindó en la que relativizó la importancia del desarrollo de Vaca Muerta ante la recuperación asistida o EOR por su sigla en inglés.

“En el encuentro lo que dijo es que no es una cosa o la otra, sino ambas, sumar, y que va a trabajar para que todos los sectores se desarrollen”, indicó uno de los asistentes a la reunión.

"Lo que nos dijo es que entiende que el sector puede ser un socio para el desarrollo del país porque si al sector le va bien, al país le va bien porque genera divisas, inversiones y trabajo", contó la fuente que destacó que fue un encuentro positivo que despejó varias de las dudas que se tenían.

Otro de los participantes también calificó el encuentro como “positivo” aunque advirtió diferencias entre lo que se habló sobre los precios de los combustibles y las posteriores declaraciones de presidente al salir del encuentro, cuando indicó que “les pedí que sean ellos los que acerquen propuestas lógicas para salir del congelamiento y las evaluaremos”.

Esta declaración que brindó a Radio Mitre es la primera en la que el presidente de la Nación reconoció que se está oficialmente ante un congelamiento del precio de los combustibles, que no formaron parte de la Ley de Emergencia.

En la reunión estuvieron presentes Daniel De Negris de ExxonMobil, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy, Pablo Vera Pinto, CFO de Vista Oil&Gas; Germán Machi de Pluspetrol, Carlos Ormachea de Tecpetrol, Sean Rooney de Shell, Eric Dunning de Chevron, Carlos Seijo de Total; Manfred Böckmann de Wintershall Dea, y Hugo Eurnekian de la Compañía General de Combustibles.