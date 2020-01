Pereyra sumó a los políticos a su gran asamblea por los despidos en Vaca Muerta

Hoy a la mañana, el sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa realizó la tercera asamblea por los despidos en Vaca Muerta, en el yacimiento Al Norte de la Dorsal.

El titular del gremio, Guillermo Pereyra, aseguró que las cámaras empresarias “están estirando el tiempo” y pidió que políticos de diversos sectores se sumen al reclamo y a la megaasamblea que preparan para el próximo jueves 23 de enero y promete reunir a más de 20.000 trabajadores.

“Queremos invitar a los legisladores nacionales, del partido que sea, que representan a la provincia de Neuquén, los vamos a invitar para sumarse a nuestra propuesta, porque acá están los intereses de la provincia de Neuquén”, expresó Pereyra y aseguró: “Vamos a demostrar, de una vez por todas, la fuerza de esta organización sindical”.

En la asamblea el gremialista expresó que el reclamo no es solo del sector petrolero. Argumentó que cuando cae la actividad de la industria, los comercios “se vienen abajo” y las arcas municipales y provinciales también sufren el revés. “Tienen que estar comprometidos los intendentes. Nos deben acompañar. Se les están cayendo los ingresos por regalías. Nos quieren llevar por delante a Neuquén y no nos vamos a dejar”, sostuvo Pereyra.

Los directivos del Petroleros Jerárquicos y Privados se reunirán mañana con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y, según confirmó Pereyra, también estarán presentes el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

“Mañana le voy a decir a Moroni (por Claudio) que nos quedan solo tres días para sentar en la misma mesa de negociaciones a los presidentes de las empresas. No queremos a la comisión laboral, sino a los responsables de las compañías”, sostuvo el sindicalista.

El lunes comenzarán las asambleas en Añelo y en los yacimientos de Vaca Muerta, donde se concentró el mayor número de despidos.

Antes del cierre de la asamblea, Pereyra volvió a remarcar que, si después del 28 de enero se concretan los despidos, se parará toda la actividad en el sector y las medidas se levantarán solo cuando haya un acuerdo general firmado.

“La paz social no se construye con una sola pata. Se construye con nosotros, el gobierno nacional, provincial y las empresas. Con trabajadores en la calle no hay paz social. No es responsabilidad de los trabajadores la alteración de la paz. Es responsabilidad de los empresarios”, concluyó Pereyra.