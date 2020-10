Garrapatas y pulgas, visitas “indeseadas” de cada verano

Llegó la primavera y con ella los días de calor y también las garrapatas. El tener una rutina de higiene y un plan de medicina preventiva de tu mascota ayudará a que lleve una vida más saludable para todos.



La protección contra pulgas y garrapatas, con la ayuda del médico veterinario, quien indicará qué productos son los adecuados y cada cuánto se debe usar.

Estos parásitos externos se alimentan de sangre que extraen del huésped para sobrevivir.

Las garrapatas además de molestas y producir lesiones en la piel, son capaces de transmitir enfermedades peligrosas, tanto para las mascotas como para las personas.

“Algunas de ellas son la Ehrlichiosis canina, Babesiosis, Hepatozoonósis y Haemobartonelósis, en los gatos”, explica Romina Ricci, médica veterinaria, de Roca, al ser consultada por Río Negro.

En líquidos, pipetas, aerosoles y pastillas comestibles se presenta una gran variedad de productos para prevenir y eliminar garrapatas, pulgas y demás parásitos, lo importante es saber cuál de todos conviene para tu amigo incondicional y que resulte mejor.



Ricci aclara que “los ‘spot on’ o pipetas se colocan sobre la piel y no en el pelo, sino en la zona de la nuca. De esta manera el líquido se absorbe y actúa por toda la piel. Se coloca en la nuca para que la mascota no ingiera la droga, ya que puede ser tóxica.

La nuca es un lugar donde el animal no puede lamerse, explica la profesional, por lo tanto, se evita intoxicaciones. Estas drogas como la cipermetrima -si son ingeridas por las mascotas o por las personas - tienen efectos muy tóxicos y añade “algunas pipetas que no dan resultado es porque no son de buena calidad y otras de las causas es que a determinadas drogas se ha generado cierta resistencia por parte de los ectoparásitos”, concluye Ricci.