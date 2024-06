Andacollo invita a disfrutar de la gastronomía regional y actividades en la nieve

Este viernes 28 de junio en el parque recreativo El Llano, a pocos kilómetros de Andacollo, se inaugura la temporada invernal 2024. El evento será a partir de las 15 con actividades variadas para los amantes de la nieve, además de degustaciones con productos regionales a cargo del chef Nahuel «Chapa» Sepúlveda.



Los emprendedores locales también se darán cita con la venta de platos calientes para que la jornada no se sienta tan fría. El chef Nahuel Sepúlveda tendrá participación activa con sus elaboraciones usando productos de la zona. Es así que se podrán degustar bocaditos con chivo, chivos al asador, tacos de chivo con mote y catutos para que los presentes prueben. No faltarán las tortas fritas con quesitos regionales de productores de la zona.