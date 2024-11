La Patagonia por Ruta 40, un recorrido de sabor de la mano del cocinero Tupac Guantay

La emblemática ruta 40 tiene fanáticos de toda clase a la hora de recorrerla. Así pasó con el cocinero Tupac Guantay que hizo un viaje que abarcó norte y centro del país antes de terminar en la Patagonia. Todo arrancó en el km 5224 de Jujuy y siete provincias después llegó a Neuquén, recorriendo la parte final de esta vía que atraviesa el país de punta a punta casi de forma completa. Este viaje podrá verse en la señal de El Gourmet el 18 de noviembre a las 19.30. La primera parada fue en Zapala y el objetivo fue descubrir la mejor receta con piñones, el fruto de la Araucaria.

“Esta aventura gastronómica arrancó allá por la Quiaca, en Jujuy. En esta ocasión estrenamos la parte del sur que abarca Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Lo maravilloso es que me encontré con algo increíble. Si bien ya conocía la región, volví a sorprenderme. Van a tener la suerte de ver a pequeños productores, amigos cocineros, productores de vermut, chocolates. Además tuve la suerte de poder probar muchas delicias. La última parte de este viaje por la ruta 40 arranca en Zapala”, comentó Tupac a RIO NEGRO radio.

En Zapala probando el piñón.



El salteño también pasó por Junín de los Andes, donde probó los mejores quesos de la zona, descubrió los secretos de la cocina mapuche y aprendió a cocinar un jabalí junto a Claudio Abraham, cocinero de la ciudad. San Martín de los Andes fue otro de los destino imperdibles. Rodeado por el lago Lácar, Tupac tuvo la oportunidad de saborear embutido de ciervo, uno de los alimentos más típicos de la Patagonia. Y para coronar su visita, no podía faltar lo dulce: el tradicional chocolate en rama.

Tortilla al rescoldo en una comunidad mapuche.



El recorrido por la ruta de los 7 lagos terminó en una parada obligatoria: Villa La Angostura. En este lugar la degustación arrancó con garrapiñada con pistachos, almendras con merkén y aprendió a hacer goulash. El broche de oro para esta visita fue probar la mermelada de sauco. Entre otros de los sorprendentes destinos que visita Tupac, se encuentran Bariloche y El Bolsón en Río Negro, El Hoyo en Chubut y El Calafate en Santa Cruz.

Con el productor de quesos Christian Croissant.



“Es increíble la diversidad que tenemos en nuestro país. Si bien hay cuestiones que son bastante parecidas con los productos al alcance de cada región o el clima que determina, un poco, lo que la gente come. Pero si te ponés a pensar, por ejemplo, en la misma provincia de Río Negro paramos en Dina Huapi y conocimos a un productor de vermut. Él nos contaba que ese era lugar único donde se junta el agua en medio de la estepa, por lo tanto se dan unos frutos silvestres, unos yuyos que no se usan para nada, él los agarró he hizo un vermut”, explicó el cocinero.

Cocinando jabalí con Claudio Abraham.



“Luego, llegar a Bariloche para encontrar un panorama muy distinto y la verdad es que el paisaje cambia km a km. Eso es lo entretenido y emocionante de esta Ruta 40. Después seguimos viaje para visitar El Bolsón. Ahí terminó el recorrido por Río Negro para cruzar a El Hoyo en Chubut”.

La cordillera de los Andes como hilo conductor



De alguna manera, la experiencia que arrancó en el norte del país tuvo como hilo conductor a la cordillera. “La cordillera nos acompañó con sus diferentes formas y alturas. Siempre a nuestra derecha por el camino, fue un placer viajar por esta ruta que los argentinos fantaseamos alguna vez con hacerla”.



“La cultura de los pueblos se hace en base a lo que comemos. La Patagonia no es la excepción. Hay data de productos que se han usado hace muchos años como el piñón. Las carnes de caza, los platos típicos como el curanto. Realmente somos un país muy rico en materia gastronómica”, concluyó Tupac.