Que cocinar esta semana: menú día por día del 8 al 12 de diciembre por el chef Roberto Montiel

Semana corta con mucho calor y con mucho trajín ya que muchas actividades están cerrando el año. Con tanto ajetreo no tenemos tiempo de ponernos a pensar qué vamos a cocinar durante estos días. Es por eso que esta semana la propuesta viene de la mano del Chef Ejecutivo Roberto Montiel. Son cinco platos bien prácticos, con ingredientes fáciles de conseguir. Tomá nota y después contanos.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo Casa Blanca Restaurante y Eventos – Grupo Global.



Listado de compras

600 gr carne picada ternera y cerdo

8 pechugas de pollo

2 latas de atún

1 docena de huevos

600 gr papas

300 gr espárragos blancos

250 gr arvejas

1 cabeza de ajo

1 manojo de perejil

2 naranjas

vino blanco

leche

cebollas

cebolla de verdeo

pan rallado

harina

maicena

vinagre

muzzarella

queso tybo

jamón cocido natural

LUNES: Pechugas la naranja



Ingredientes:

– 4 pechugas de pollo

– 2 cebollas

– 4 naranjas

– 2 cdas. de salsa de soja

– 2 dientes de ajo

– 1 chorrito de vinagre

– 1 cda. de azúcar

– 2 cdas. de maizena

– sal y pimienta

– aceite de oliva

– perejil fresco



Preparación

1. Salsa. Exprimimos las naranjas. Añadimos la salsa de soja, los ajos picados, el chorrito de vinagre, el azúcar, la maizena, que espesará la salsa en la cocción, y un poco de sal y de pimienta negra recién molida. Añadir el pollo y dejarlo macerar durante dos horas.

2. En una sartén a fuego medio añadimos aceite. Cuando esté caliente colocamos la cebolla picada muy finamente. Salpimentamos y dejamos cocinar 5 minutos, mientras removemos de vez en cuando con una cuchara de madera.

3. Pasado el tiempo, subimos la potencia del fuego y añadimos las pechugas de pollo, previamente cortadas en cubos salpimentadas. Mezclamos con la cebolla y sellamos durante un par de minutos. Añadimos la salsa que habíamos preparado al principio. Bajamos la potencia del fuego y vamos cocinando a fuego suave, mientras mezclamos con la cuchara. La salsa irá reduciéndose a la vez que se va espesando por efecto de la maizena. Espolvorear con perejil fresco.

MARTES: Merluza en salsa verde y papas al vapor



Ingredientes:

– 4 rodajas de merluza

– 3 dientes de ajo

– 200 ml vino blanco

– 500 ml caldo de verdura

– 1 cda. harina de trigo

– 250 gr arvejas

– 600 gr papas

– 300 gr espárragos blancos grandes

– 1 manojo de perejil fresco

– sal y pimienta

– aceite de oliva



Preparación

1. En una sartén amplia ponemos aceite a calentar a fuego medio. Cuando esté caliente ponemos los dientes de ajos picados. Dejamos que se cocinen durante unos 3 minutos. A continuación, agregamos una cucharada de harina. Integramos con el ajo y el aceite. Dejamos tostar 1 minuto más. Añadimos el vino blanco. Subimos la potencia del fuego y removemos para integrar todos los ingredientes. Dejamos cocinar unos 5 minutos.

2. Seguimos con la salsa verde, pasado este tiempo, añadimos las papas en rodajas finas, el caldo de verduras y el perejil picado. Salpimentamos, volvemos a integrar todo nuevamente y dejamos cocinar a fuego suave unos 15 minutos.

3. Añadir la merluza. Colocamos cada filet por la superficie de la sartén para que se impregne bien de la salsa verde. Agregamos también las arvejas y los espárragos blancos. Dejamos que se cocine todo, manteniendo el fuego suave, durante unos 20 minutos más. Servimos inmediatamente.

MIÉRCOLES: Hamburguesa rellena con mozzarella



Ingredientes:

– 600 gr carne picada de ternera y cerdo

– 2 huevos

– 30 gr pan rallado

– 1 puñadito perejil picado

– 4 porciones mozzarella

– sal y pimienta

– aceite de oliva



Preparación

1. Ponemos la carne picada, los huevos, el pan rallado y el perejil en un bol. Añadimos una buena pizca de sal y de pimienta. Con las manos amasamos y mezclamos todos los ingredientes hasta que se hayan integrado bien.

2. A la carne le damos forma de hamburguesa, luego en el centro colocamos mozarella. Una vez hecho, si la hamburguesa ha quedado deformada, terminamos de darle la forma definitiva.

3. En una sartén, con un pequeño chorrito de aceite a fuego medio, ponemos la hamburguesa y la cocinamos al gusto. Un consejo: para que el calor penetre más y el queso se funda más rápidamente, tapar la sartén mientras cocinamos la hamburguesa. Una vez bien cocinada, la acompañamos con lo que más nos guste.

JUEVES: Cordon bleu de pollo y ensalada de verdes



Ingredientes:

– 4 pechugas de pollo cortadas en filetes

– 8 fetas de queso tybo

– 8 Fetas de jamón cocido natural

– pan rallado + harina

– 2 huevos

– sal y pimienta

– aceite



Preparación

1. Salpimentamos las pechugas de pollo. Ponemos un trozo de papel film encima ponemos una de las pechugas y la tapamos con más papel film, golpeamos la pechuga. La idea es estirarla y ablandar sus fibras.

2. Retiramos la pechuga del film. Sobre ella, ponemos una feta de queso, luego una feta de jamón cocido y sobre éste, más queso, así queda más cremoso. Enrollamos todo con las manos, encerrando el relleno en el interior de la pechuga de pollo. No pasa nada si sobresale un poco por los lados.

3. Ahora, pasamos el pollo relleno primero por harina, después por huevo, luego por pan rallado y después de nuevo por huevo y por pan rallado.

4. Cuando hayamos empanado todas las pechugas, las metemos en el congelador durante 10 minutos. Si no vas a freírlas en el momento, se pueden dejar unas horas en la heladera. Freímos en abundante aceite. Que las cubra por completo. Es importante que el aceite no esté muy caliente (a unos 150º C) para que el calor penetre bien en el interior de cada paquetito de pollo, sin que se queme el pan rallado. Retiramos del aceite y colocamos cada pechuga en papel absorbente. Servir con ensalada de verdes.

VIERNES: Buñuelos de atún



Ingredientes:

– 2 huevos

– 2 latas de atún en aceite de oliva

– 1 cebolla de verdeo

– 1 diente de ajo

– ramitas de perejil fresco

– 1 cdita. cúrcuma

– 60 ml leche

– 90 gr pan rallado

– aceite de oliva virgen o virgen extra para freír





Preparación

1. Escurrir las dos latas de atún y poner en un cuenco amplio. Incorporamos el ajo, la cebolla de verdeo y el perejil que picamos. Añadimos los huevos, la leche, el pan rallado y la cúrcuma. Mezclamos todo con un tenedor hasta integrar bien. Le damos forma de tortita y freímos en aceite no muy caliente.

2. Una vez doradas las sacamos del aceite y servimos. Ya sólo nos queda degustar estas tortitas de atún jugosas, sabrosas y deliciosas.