Glamping, una de las opciones más buscadas en el sur

Hace unas semanas las hermanas Nara se alojaron en San Martín de los Andes y armaron planes conectadas con la naturaleza. Wanda Nara y su pareja, el futbolista Mauro Icardi, se alojaron en un glamping, y el mundo puso los ojos sobre una tendencia que desde hace unos años crece con fuerza en la Patagonia e implica acampar pero con todas las comodidades y lujos de un hotel.

El término glamping deviene de una mezcla entre glamour y camping, y se refiere a unas tiendas rústicas provistas de todos los elementos de confort, con servicios semejantes a los que ofrecen los mejores hoteles, pero en espacios agrestes y de bajo impacto ambiental.

El camping boutique está pensado para el amante del campamento que no tiene ganas o tiempo de cargar con todo el equipamiento de acampe, o para aquellos que en su juventud vivieron esta experiencia y ya no se animan a prescindir de una buena cama. A no confundirse con su estética agreste y su rusticidad: no son baratos.

El glamping también cobró relevancia durante los días del Eclipse total de sol. Algunas agencias, como Frasson Travel Designer de Bariloche habían preparado su oferta de una o dos noches en un glamping en los campos que se encontraban en la franja de la totalidad y muchos pusieron los ojos sobre ellos.

En Villa la Angostura

Glamping Inspira combina la experiencia de estar al aire libre con la comodidad de un hotel boutique; armonizando el entorno natural con el confort de los servicios que ofrece. El alojamiento surgió como una ampliación de la posada Las Ramblas, ubicada en la Bahía de Puerto Manzano en la hermosa Villa La Angostura.

Tiene carpas transparentes, domos de acrílico y pirámides de cristal con capacidad para dos y cuatro personas. Respaldadas por el complejo preexistente, ofrece camas sommier, bolsas de dormir, toallas, iluminación led, mesas exteriores y reposeras, conexión a WiFi, salón de usos múltiples, fogón y baño compartido.

El Bolsón

Hue Nain surgió a comienzos de 2001 como un lugar para escapar de la rutina y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza en El Bolsón. En sus inicios, el camping contaba con cinco fogones y una pequeña proveeduría que abastecía a los visitantes. Con el tiempo se sumaron dormis, y en el verano 2017/2018 se inauguraron dos domos.

Abierto desde el 26 de diciembre al 28 de febrero, durante el resto del año se desarma la infraestructura que le da vida durante la temporada alta para abocarse a las actividades de campo, ya que el lugar es el hogar de ovejas, vacas y otros animales.

San Carlos de Bariloche

El Glamping Neumeyer ofrece una experiencia en la naturaleza, recorriendo la hermosa Reserva Natural Estricta Valle del Challhua-co, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi. El centro cívico se encuentra a 6 km del camping de lujo. El aeropuerto más cercano es el de San Carlos de Bariloche, ubicado a 14 km.



El Glamping Patagonia está situado a 600 metros de la Playa Serena y a 11 km del centro cívico, y alberga un bar y un jardín. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental en el camping de lujo.

San Martín de los Andes

El Eco Domo es un alojamiento con vistas al lago situado en San Martín de los Andes, a 1,8 km de Playa Catritre y a 12 km del Cerro Chapelco. Ofrece acceso a un patio y estacionamiento privado gratuito. El alojamiento dispone de zona de cocina con heladera y fogones. El camping de lujo se encuentra a 9 km del parque nacional Lanín y a 7 km de San Martín de los Andes.

Villa Traful

Generar una experiencia de camping, con momentos mágicos, paisajes y las comodidades de una cabaña es lo que buscaba la gente del Camping Traful Lauquen. Fue así que encontraron en los Domos geodésicos, la respuesta.

Cuentan con la forma y la filosofía del Glamping. Dentro de cada uno hay una cama matrimonial ubicada sobre un entre-piso, dos camas de 1 plaza en planta inferior, un living comedor, toda la superficie revestida con piso flotante y calefacción, microondas, heladera, pava eléctrica y un deck con parrilla.