Conflicto docente en Río Negro: «hay mucho malestar» por los descuentos, anticipó Unter

Continúa el conflicto entre el gremio docente Unter y el gobierno de Río Negro que lleva once días sin clases por el paro en las escuelas de la provincia. El secretario adjunto, Gustavo Cifuentes, habló con RÍO NEGRO RADIO sobre las expectativas para el Congreso de hoy en Roca en el que analizarán si aceptan o no la propuesta oficial.

«Por lo pronto vienen con mucho malestar», anticipó Cifuentes con respecto a los mandatos que traen los congresales al encuentro de hoy. «Una propuesta salarial que nuestro Congreso analizará para ver si es viable o no. Lo que vamos advirtiendo es que por lo pronto vienen con mucho malestar, no solo por lo salarial sino por el contexto en el que se ha dado la discusión», agregó.

«La semana pasada estuvimos cargados de varias cuestiones que generó el gobierno para tratar de boicotear la medida de fuerza sino que también aplicó los descuentos que no colaboran en nada para destrabar el conflicto«, consideró.

El referente sindical también opinó de cómo afecta el conflicto el hecho de que falten pocos días para las elecciones provinciales. «El contexto electoral traviesa todos los ámbitos, uno se sensibiliza más y afina la discusión porque se entiende que también se está discutiendo un modelo de provincia. Por eso advertimos que si no lo solucionábamos en febrero, después iba a ser más complicado», señaló.

«Haber llevado la discusión a tan cerca de las elecciones no colabora», consideró, «nosotros siempre hemos dado una discusión seria, no hemos cambiado la lógica de lo que proponemos y no somos nosotros los responsables de de darle una respuesta salarial a nuestros compañeros y compañeras».

Este lunes, en Roca, el Congreso congregará a los congresales de sus 18 seccionales para definir si continúan con su plan de lucha. La negativa a la oferta de la última paritaria estaría confirmada ya que casi la totalidad de los mandatos de las asambleas entendieron que es insuficiente.

Escuchá a Gustavo Cifuentes en “Vos al aire”, por RÍO NEGRO RADIO:

