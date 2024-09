Denuncian que en el hospital de Viedma solo se hacen laboratorios de urgencia por falta de insumos

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) denunció la falta de insumos en el sector Laboratorio, entre otras falencias, que alteran el buen funcionamiento del hospital Zatti de Viedma.

Desde el gremio se explicó una reciente directiva de la dirección para «priorizar» pacientes debido a la escasez y una asamblea de trabajadores resolvió hacer pública la situación mediante una conferencia de prensa que se concretó este miércoles.

Marisa Albano, secretaria Gremial de Asspur, contó que «la orden era priorizar a qué tipo de pacientes se le hacía laboratorio», denunció «una posición incómoda» para el personal y contó que «hubo reuniones con la dirección y se logró, con el esfuerzo de los trabajadores, que no se reduzca solo a las urgencias» porque en principio «se limitó a embarazas y pacientes oncológicos internados, dejando afuera a pacientes con TBC (tuberculosis), consultorios externos con diagnósticos urgentes y los reclamos de los pacientes que requieren esos laboratorios».

«En esta incomodidad no se puede trabajar» dijo la dirigente y explicó que el hospital capitalino «no puede con la demanda de su propia población y recibimos pacientes complejos de otros hospitales» por eso «reclamamos, de manera urgente, más presupuesto para el hospital».

Contó que el laboratorio del hospital demanda «un gasto promedio de 3 millones de pesos semanales y debería ser de 20 millones mensuales», por eso «pedimos a la comunidad que nos acompañe, que defienda el hospital y la salud pública ante los dichos del gobernador (Weretilneck) en Bariloche sobre privatizar y fusionar la salud pública y privada».

Al respecto indicó que «ya tenemos experiencia sobre eso y lo vemos como un riesgo y un abandono a la salud de los vecinos de Viedma y de todo Río Negro» porque «el que no tiene plata no tiene acceso a la salud pública y nosotros como trabajadores resistimos toda decisión política que tienda a privatizar los servicios».

Albano dijo que «un laboratorio para una persona mutualizada, no muy complejo, está entre 80.000 y 100.000 pesos, son valores que la población no puede costear y como acá sólo se hacen laboratorios de urgencia ese paciente espera tener complicada su salud e ingresar al hospital».

Agregó que en Viedma no sólo se registra «esta problemática, muy grave e inaceptable», también «falta medicación, tenemos una epidemia muy alta en sífilis, no hay penicilina para esos tratamientos; otras cuestiones graves son la falta de medicación en los CAPS» (Centros de Atención Primaria de la Salud), «las cirugías programadas de menos de siete días» y «si el tiempo es mayor hay que esperar que tu estado de salud se agrave para poder hacerse la cirugía».

«No sólo pasa en el Zatti sino en muchos hospitales de complejidad 6 en la provincia» dijo y lamentó que «el gobierno provincial todavía no toma la decisión política de dar soluciones concretas e inmediata a la población. Ellos se pueden tomar todo el tiempo del mundo, no tenemos ministro», pero «la salud de nuestros pacientes, que entran por urgencias, que están en las terapias intensivas, que van a un CAPS por tratamientos; no tienen el tiempo que tiene el gobierno y no tienen la plata para pagarse la medicación y necesitamos respuestas inmediatas».

Crisis en salud: renuncias en el hospital de Viedma

La dirigente gremial confirmó las renuncias de las jefas de Laboratorio y de Neonatología porque «es insostenible garantizar servicios sin insumos y con faltante de recurso humano» por eso «nadie quiere tomar una jefatura sin las condiciones mínimas. Algo que planteamos en la Mesa de Salud, sin respuesta concreta».

Sobre la falta de definición en la cartera de Salud, Albano dijo que «pueden poner a quién quieran como ministro, pero si no tiene plata para poder resolver la problemáticas de los hospitales de la provincia es lo mismo que nada».

«No tener un ministro nos afecta porque no tenemos a quien reclamar, hay otras autoridades pero la respuesta es que no tienen quien los conduzca, es la nada misma», remarcó.