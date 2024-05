Milei en Córdoba: Gendarmería desalojó bloqueos de ATE y hubo incidentes

Graves incidentes se vivieron esta mañana en las inmediaciones al aeropuerto de Córdoba, a la espera de la llegada del presidente Javier Milei, quien visitará la provincia para celebrar el 214° aniversario de la Revolución de Mayo junto al gobernador Martín Llaryora. El gremio ATE inició un bloqueo.

Todo inició cerca de las 11, cuando Gendarmería avanzó para dispersar a manifestantes de ATE que protestan por la llegada del mandatario. Cerca de las 11.30, la fuerza de seguridad logró liberar dos carriles y finalmente hacia las 12 desalojó por completo el corte.

En tanto, se estima que Milei arribe cerca de las 14.

Milei en Córdoba: «Persona no grata», sostuvo Rodolfo Aguiar

“Tendrá que ver si puede pasar o no por acá. A los estatales nos está despidiendo, está cerrando los organismos en los que trabajamos, a ver si todavía piensa que lo tenemos que felicitar”, sostuvo horas antes Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Y agregó: “En este 25 de Mayo no tenemos nada para festejar. Es el Día de la Patria, pero de una patria que están vendiendo, que están rifando al mejor postor. Aquella independencia política y económica de nuestro país por la que pelearon los revolucionarios de mayo, hoy está en peligro, está en riesgo”.



“Llegamos hasta Córdoba para declarar persona no grata al presidente. No es bienvenido ni en esta ni en ninguna otra provincia porque con sus políticas las está destrozando a todas. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a ocurrir en todo el país. Además, es un ejemplo para los gobernadores. De nada sirve arrodillarse ante el Gobierno central”, agregó el dirigente estatal desde la entrada del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde está presente también la secretaria Adjunta de ATE, Mercedes Cabezas.

