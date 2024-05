Javier Milei en Córdoba, en vivo: sin el Pacto de Mayo, tedeum, bloqueos y acompañado de Nicolás Posse

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó las protestas en la entrada del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Córdoba a la espera de la llegada del presidente Javier Milei, quien encabezará los actos en esa provincia. El sindicato dijo que es una “persona no grata”.



“En este 25 de Mayo no tenemos nada para festejar. Es el Día de la Patria, pero de una patria que están vendiendo, que están rifando al mejor postor. Aquella independencia política y económica de nuestro país por la que pelearon los revolucionarios de mayo, hoy está en peligro, está en riesgo”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario General del sindicato, quien encabeza las protestas.



“Llegamos hasta Córdoba para declarar persona no grata al presidente. No es bienvenido ni en esta ni en ninguna otra provincia porque con sus políticas las está destrozando a todas. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a ocurrir en todo el país. Además, es un ejemplo para los gobernadores. De nada sirve arrodillarse ante el Gobierno central”, agregó el dirigente estatal desde la entrada del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde está presente también la secretaria Adjunta de ATE, Mercedes Cabezas.



También se realizan protestas sobre distintos puntos de la Ruta Provincial E5s3, la cual conduce a la Plaza San Martín donde se realizará el acto oficial.