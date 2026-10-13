Neuquén asfaltará 110 cuadras en Cuenca 16 y Cuenca Intermedia: en 15 días llegan las máquinas

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron las calles de tierra de Cuenca 16, donde en 15 días empiezan las obras de asfalto. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén anunció la pavimentación de 110 cuadras en Cuenca 16 y Cuenca Intermedia, en el oeste de la ciudad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de entre cuatro y seis meses y forman parte del plan de 1.000 cuadras de asfalto que impulsa la gestión.

El intendente Mariano Gaido recorrió este martes la zona junto con la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y supervisó los preparativos. Según dijo, los trabajos de pavimentación comenzarán en Cuenca 16 en 15 días. «En 15 días ya van a empezar a ver toda la maquinaria», anticipó.

Gaido aseguró que las obras se hacen «con presupuesto propio, con superávit y cero endeudamiento». El municipio no informó el monto de la inversión.

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«Estamos en el oeste profundo de la ciudad», afirmó el intendente. Además, sostuvo que en otros barrios, como Z1, ya se terminó el 100% del asfalto, y que la intención era «intervenir rápidamente en Cuenca Intermedia y Cuenca 16».

Pasqualini aseguró que con estas obras el plan de 1.000 cuadras «ya es una realidad para Cuenca 16 y Cuenca Intermedia». También destacó lo que la gestión llama equilibrio territorial: «Obras para todos los barrios de la ciudad, independientemente de dónde vivas».

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El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el proyecto estará dividido en dos grandes sectores. Agregó que las pendientes pronunciadas de la zona obligan a hacer un trabajo extenso de movimiento y preparación del suelo.

Para los vecinos, eso significa que la mayor parte del tiempo de obra no tendrá que ver con el asfalto en sí. «Lo que más tiempo nos lleva es el movimiento de suelo. La colocación de la carpeta asfáltica, que es la última etapa, demanda aproximadamente 45 días. Antes tenemos un par de meses de preparación del terreno», detalló Nicola.

El funcionario indicó que en algunas calles ya hay cordones cuneta. Según explicó, se revisarán sus pendientes y su estado. En otras calles habrá que construirlos desde cero.

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Nicola explicó que gran parte del escurrimiento del agua de lluvia se resolverá en superficie, a través de los cordones cuneta, que aprovecharán la pendiente natural del terreno.

«En las zonas donde sea necesario se colocarán cañerías que se conectarán con los canales pluviales existentes», agregó.