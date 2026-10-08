«La cuestión de la campaña es desde el momento que uno tiene intenciones de presentarse», dijo Quintriqueo

El secretario general de ATE, en Neuquén, Carlos Quintriqueo, evaluó cómo desde su espacio Más por Neuquén se preparan para las elecciones de 2027. En su opinión, sostuvo que más allá de la fecha en que se votará, la preparación de cada persona interesada en participar en la compulsa está dada desde el mismo momento que resuelve ser candidato.

«Vengo hace rato entrenando», sostuvo Quintriqueo, quien a la vez mencionó que tiene abierta las puertas para cobijar a aquellos militantes desencantados de sus partidos originarios y que no se sientan contenidos.

Quintriqueo visitó Ya es Tiempo que se emite por Río Negro Radio este jueves y abordó los diferentes aspectos políticos y la situación económica.

Ante la posibilidad que los comicios se realicen el 14 de febrero, el secretario general de ATE explicó que está preparado porque su espacio político, «fue tener una continuidad de contacto con la gente, que es lo que importa». Agregó que «la cuestión de la campaña es desde el momento que uno tiene intenciones de presentarse, tener un contacto directo con la gente y cotidiano».

Consideró que el plazo para las elecciones debieran fijarse en un rango temporal más acotado, a fin de evitar que la transición entre una adminsitración y otra no sea tan extensa, como de ocho a diez meses, porque se traba el normal funcionamiento de los organismos estatales.

El problema de una transición prolongada

«Pensemos que acá se apuesta, quienes están en los oficialismos, a tener una continuidad, pero si eso no sucediera, tenemos un problema de 10 meses, porque no alcanza a reacomodarse quien la deja, ni al que está viniendo, y como sociedad nos complejiza, nos atrasa no es sano», sumó.

El secretario general de ATE, dijo que trabajan para llegar a cubrir la mayor representación posible en los cargos, en todo el territorio neuquino. Esto es, candidatos a intendencias y concejalías. La posibilidad que sea febrero, en muchas localidades, se va a tomar como una manera de acelerar las decisiones para aceptar la propuesta.

Mientras que a nivel provincial, «iremos analizando, viendo qué marcos de acuerdo puede haber con quienes tengan cuestiones que podamos compartir en común. La defensa de la cuestión neuquina, la defensa de las empresas públicas, la defensa del Estado». Quintriqueo señaló que tienen una postura en ese sentido y que se debe pensar en la posibilidad de acordar con sectores o partidos que «compartan el mismo pensamiento que nosotros».

En este camino de la construcción partidaria, el secretario general de ATE mencionó que cobijaron a varios dirigentes en diferentes localidades que se acercaron a Más por Neuquén, para tener un «paraguas» o un acuerdo marco. Entre ellos, militantes del MPN que «hoy no se sientan contenidos o no tengan ese espacio, que puedan venir con nosotros sin siquiera renunciar a la afiliación partidaria».

Analizó que tener miles de afiliados no garantiza imponerse en las elecciones. En esa línea explicó que en la última contienda electoral, el MPN con 90 mil afiliaciones, «perdió la provincia». «Lo que te da garantía es qué querés hacer o cuál es tu objetivo como fuerza política».

Describió que, en este tiempo, recorrió diferentes puntos de la provincia para conocer las inquietudes de la población. Defendió, además, el cara a cara con las personas e interiorizarse de los temas que ocupan a los habitantes. «Si no me junto con la gente de Andacollo, con la gente de Chos Malal, con la gente del sur, que son quiénes realmente te pueden transmitir la problemática no me entero», los problemas que atraviesan.

En esa recorrida de lugares, Quintriqueo especificó que cosechó como demanda la falta de empleo, en especial, en el segmento joven. «Hay que acentuar la mirada, Vaca Muerta genera recursos, genera muchas cosas, pero tal vez no le llega todos», apuntó. A su criterio, el Estado debe avanzar con la infraestructura y las obras públicas, pero a la vez instrumentar medidas que permita, a las familias que no llegan a sustentar a su familia, cómo pueden resolver esa situación.