Rolando Figueroa mostrará las obras del presupuesto 2027 con un gira por el interior de Neuquén

Desde Chos Malal, el gobernador Rolando Figueroa inició la semana pasada una gira por el interior de Neuquén para exponer el presupuesto 2027 y mostrar las obras que tendrá cada una de las siete regiones en las que su gestión dividió el territorio de la provincia.

La primera parada tuvo lugar en el Alto Neuquén, donde se repasaron los lineamientos para la planificación de la zona norte y los proyectos de infraestructura que ya están en marcha o que se iniciarán próximamente.

Gustavo Coatz, secretario del Interior, destacó la ronda de encuentros lanzada por el mandatario y su equipo, ya que representa «una instancia de diálogo directo» entre el Ejecutivo y las autoridades locales.

El recorrido se extenderá a otras regiones de la provincia. Solo esta semana el Gobierno también organizará reuniones similares en la Confluencia y los Lagos del Sur.

Según se informó, el objetivo es presentar las inversiones proyectadas en cada municipio, escuchar las demandas en el territorio y revisar las prioridades de la planificación provincial.

El presupuesto y una «lógica» distinta

Figueroa tiene tiempo hasta el 31 de octubre para girar a la Legislatura la ley de presupuesto, el texto a partir del cual el Estado proyecta el comportamiento de sus gastos y sus ingresos para el año entrante.

Las partidas para obras suelen ser las que más expectativas generan, sobre todo en las localidades medianas y pequeñas, donde muchas veces no existen fondos suficientes para mejorar la infraestructura.

Coatz asumió el cargo a fines de 2025 luego de casi dos años como delegado de la región Alto Neuquén. Su puesto es central para la relación entre la Provincia y los gobiernos locales.

El funcionario dijo que desde el principio de la gestión se planteó el objetivo de romper la «lógica tradicional de distribución de los recursos», que generalmente se concentraba en las zonas con mayor densidad poblacional, para promover un desarrollo que atienda las necesidades de las comunidades más allá de su cantidad de habitantes.

“Esto nos obliga a pensar a la provincia como un territorio único, en donde todo tiene que crecer en forma proporcional, pero en forma equilibrada”, resaltó.

Las áreas que recibirán obras en el norte de Neuquén

La hoja de ruta presentada en Chos Malal incluye 147 intervenciones para el Alto Neuquén. De ese total, 160 fueron incorporadas al presupuesto 2027 y 47 son iniciativas que ya comenzaron o que tendrán continuidad.

Entre los trabajos a desarrollar hay obras viales, infraestructura sanitaria, viviendas, establecimientos educativos, servicios básicos, energía y proyectos vinculados con el desarrollo turístico y comunitario.

En el caso de la red vial, la Provincia anunció la pavimentación de las rutas 6, 21, 26, 38, 43, 54 y 57, además de la repavimentación de la ruta 26 entre el empalme con la ruta 21 y Caviahue, con una inversión estimada en 11.500 millones de pesos, el equivalente a 7,5 millones de dólares.

Para salud habrá novedades en Las Ovejas, donde se construirá un nuevo hospital, y se ampliarán las instalaciones existentes en Chos Malal, El Cholar y Tricao Malal. También llegarán nuevos centros de salud en Andacollo, Chos Malal, Guañacos, Huinganco y Varvarco.

La demanda habitacional, por su parte, absorberá otra importante porción de partidas. Se prevé desarrollar 202 lotes en Andacollo, 132 en Loncopué y 41 lotes con servicios en el barrio Riscos Bayos de Las Ovejas. De igual modo, se sumarán programas de vivienda en Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Los Miches, Tricao Malal y otras localidades del norte provincial.

En materia de energía, uno de los grandes proyectos del Ejecutivo es el que busca concretar el cierre del llamado Anillo Norte, que permitirá avanzar con un sistema interconectado mucho más amplio en el interior de la provincia.