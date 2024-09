Paros de Unter en Río Negro: las zonas y los días que afectarán las clases

El gremio docente Unter decidió, este lunes en asamblea, cómo continuarán los paros zonales y las medidas de fuerza en Río Negro. Bariloche y El Bolsón fueron escogidos para iniciar la estrategia. Los detalles.

Con la participación de las 18 seccionales, la Unter definió iniciar este jueves 3 en Bariloche y El Bolsón con el primer paro zonal por 24 horas.

Además, se ratificó la decisión de adherirse al paro nacional previsto para el miércoles 2 de octubre y a la marcha en defensa de la universidad pública.

«El Plenario repudió por unanimidad la escalada de violencia que ha decidido impulsar Alberto Weretilneck contra lxs trabajadorxs de la educación y la escuela pública«, agregaron en un comunicado. Al mismo tiempo que desde el gobierno rionegrino se «multiplican las modalidades de violencia contra la Unter, como una estrategia para disciplinar las voces disidentes».

Por último, desde el gremio volvieron a rechazar la declaración de esencialidad educativa. «Exigimos que toda modificatoria a las condiciones laborales sea discutida con el sindicato», concluyeron.

Paros de Unter en Río Negro: anularán licencias gremiales

El conflicto entre los trabajadores de la educación y el gobierno liderado por Alberto Weretilneck suma una nueva semana. Tras la represión en la Legislatura, en Viedma, las relaciones se mantienen tensas y las declaraciones del mandatario no ayudan a calmar las aguas.

A través de su cuenta en X, Weretilneck informó que instruyó a Educación para “dar de baja a 20 licencias especiales que usufructuaban docentes de UNTER para cumplir tareas gremiales”, que consignó un costo de “más de $20.000.000 mensuales”. Agregó estar “analizando el marco legal para anular” 65 licencias gremiales más, “le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes”.

La premisa del sindicato docente es mantener el reclamo activo en rechazo al nuevo sistema de control de ausentismo y de la ley de esencialidad, que se aprobó en primera vuelta el jueves pasado. Exige guardias mínimas en las escuelas los días de paro de los trabajadores de la educación.

Weretilneck contra el paro de Unter: acusó de violento al gremio docente

Este lunes, después de su publicación en X, el gobernador participó de un acto en Viedma de apertura de licitaciones para la construcción de redes de servicios en un loteo de la CGT y de viviendas para una cooperativa de la Capital provincial.

Allí lanzó varias declaraciones contra el sindicato docente: “El gobierno tiene sus acciones frente al contexto de violencia del gremio hacia el Estado provincial. Lo consideramos una nueva etapa, a partir de la actitud del gremio”.

“Desde que asumimos, lo único que hemos mostrado son gestos y acciones en beneficio de los docentes y, por eso, los rionegrinos son los tienen el mejor sueldo del país. No hemos producido ninguna medida de ajuste. Pero, si todo eso no es reconocido y no es valorado, y además tenemos esa actitud de violencia, vamos a tomar el camino que consideramos más apropiado para defender los intereses de la Provincia y de los chicos y los padres de la Provincia”, agregó.