Crece el conflicto docente en Río Negro: Unter define paros zonales y Weretilneck anunció la baja de licencias gremiales

Esta mañana, el gobernador Alberto Weretilneck comunicó la baja de 20 «licencias especiales» otorgadas a dirigentes de Unter y anunció la puesta en análisis legal de otras 65 que comprenden a la conducción provincial y seccionales.

Mientras tanto, desde las 9, el plenario de secretarios generales de Unter delibera por zoom para definir una agenda de paros zonales, según la resolución del Congreso de Viedma.

Antes, en X, Weretilneck informó que instruyó a Educación para “dar de baja a 20 licencias especiales que usufructuaban docentes de UNTER para cumplir tareas gremiales”, que consignó un costo de “más de $20.000.000 mensuales”. Agregó estar “analizando el marco legal para anular” 65 licencias gremiales más, “le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes”.

El mandatario concluyó que se está “avanzando para garantizar lo que en verdad importa: la educación de nuestros chicos. Vamos -agregó- a cuidar lo que es de todos, priorizando el futuro de Río Negro y el buen uso de los recursos”.

¿Y el resto de las licencias gremiales? La idea del Gobierno

Poco después del posteo del gobernador, el ministro de Gobierno, Fabián Gatti, precisó que la idea del Ejecutivo no pasa por desconocer las licencias gremiales -que tienen protección constitucional- sino por debatir quién paga por esas representaciones.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera política dijo que habrá que analizar si son los contribuyentes rionegrinos los que siguen aportando para la actividad sindical o, como ocurre en algunos sindicatos del sector privado, los recursos para las licencias surgen de los aportes mensuales que hacen los propios afiliados.

El conflicto entre Unter y el Gobierno se desmadró el jueves con los hechos violentos ocurridos fuera de la Legislatura, que derivaron en denuncias cruzadas por las responsabilidades de lo ocurrido.

Este lunes, después de su publicación en X, el gobernador participó de un acto en Viedma de apertura de licitaciones para la construcción de redes de servicios en un loteo de la CGT y de viviendas para una cooperativa de la Capital provincial.

Weretilneck encabezó el acto de apertura de licitaciones de obras para Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Después, Weretilneck se refirió a la escalada en el conflicto con la Unter. “El gobierno -dijo- tiene sus acciones frente al contexto de violencia del gremio hacia el Estado provincial. Lo consideramos una nueva etapa, a partir de la actitud del gremio”.

Entendió que “desde que asumimos, lo único que hemos mostrado son gestos y acciones en beneficio de los docentes y, por eso, los rionegrinos son los tienen el mejor sueldo del país. No hemos producido ninguna medida de ajuste. Pero, si todo eso no es reconocido y no es valorado, y además tenemos esa actitud de violencia, vamos a tomar el camino que consideramos más apropiado para defender los intereses de la Provincia y de los chicos y los padres de la Provincia”.

Desestimó “por el momento” algún diálogo con el gremio y aludió a las “medidas de fuerza que está discutiendo la Unter para cada una de las regiones. Así, en este contexto -agregó- no tiene ningún sentido llevar adelante ningún diálogo”.