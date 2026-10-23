Salarios docentes en Neuquén: ATEN busca cerrar la paritaria antes de fin de año

ATEN y el Gobierno de Neuquén iniciaron las negociaciones salariales para 2027 y volverán a reunirse el lunes. Foto: Cecilia Maletti.

Comenzó este jueves la negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) con una primera reunión en Casa de Gobierno.

El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre y estuvo marcado por el análisis de la situación económica provincial. El gremio docente busca una recomposición salarial por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cambios en la composición de los haberes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, explicó que durante la reunión, el Ejecutivo presentó un informe sobre la situación económica y financiera de la Provincia, con datos vinculados al presupuesto. Además, el sindicato expuso las dificultades económicas que atraviesan los docentes y sus familias.

«Además del IPC, necesitamos una recomposición salarial concreta», sostuvo Mansilla, quien remarcó que el gremio defiende la continuidad de la cláusula de actualización por inflación anualizada. En ese sentido, señaló una diferencia con el planteo del Ejecutivo: «Defendemos lo de la cláusula por IPC anualizada, porque en ATEN siempre se defendió la cláusula anualizada, no semestral. El Gobierno hablaba de un planteo de un IPC semestral».

El acuerdo salarial vigente para 2026 contempla actualizaciones trimestrales de los haberes, calculadas mediante un índice que combina en partes iguales la inflación provincial y la nacional. El último ajuste de ese esquema está previsto para enero de 2027, cuando se va a aplicar la variación acumulada entre octubre y diciembre de este año.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, explicó que el encuentro estuvo destinado a analizar las perspectivas económicas de Neuquén para el próximo año y escuchar los planteos sindicales.

«Se trató de un encuentro de escucha y de atención a los requerimientos», sostuvo el funcionario, quien señaló que también se expusieron las pautas macroeconómicas y microeconómicas provinciales con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo salarial anticipado que otorgue previsibilidad para 2027.

Tobares indicó que los representantes gremiales llevaron distintos requerimientos, no solamente vinculados con los salarios. Además, destacó el clima en el que se desarrolló la reunión y la posibilidad de comenzar las conversaciones con anticipación.

«Se trató de una reunión muy respetuosa», expresó el ministro, y consideró que todavía existe un plazo prudencial para llegar al inicio del ciclo lectivo 2027 con la cuestión salarial resuelta.

ATEN pidió incorporar el presentismo al salario básico

Uno de los principales planteos del gremio fue la incorporación al básico del adicional por presentismo que actualmente perciben los docentes cada tres meses. Mansilla explicó que el objetivo es que ese monto pase a formar parte de la estructura salarial, tenga impacto sobre los distintos conceptos remunerativos y también alcance a los jubilados.

«El adicional lo cobra más del 90% de los docentes», afirmó la dirigente sindical, quien consideró que ese porcentaje demuestra que el concepto ya forma parte de los ingresos habituales de una amplia mayoría de los trabajadores. La secretaria general señaló que el dinero se destina a cubrir necesidades cotidianas de las familias. «Hoy los docentes lo están usando para pagar deuda, para comprar comida, digamos, es salario el adicional», sostuvo.

Además, vinculó el reclamo con las declaraciones del Gobierno provincial sobre la reducción del ausentismo docente. Según explicó, el sindicato considera que, si el adicional ya cumplió su objetivo de incentivar la asistencia, corresponde avanzar con su incorporación al básico.

El Gobierno y ATEN volverán a reunirse el lunes

La primera reunión de la mesa paritaria correspondiente a 2027 se desarrolló en la sala Rodolfo Laffitte de Casa de Gobierno, con la participación de funcionarios provinciales y representantes del sindicato docente.

Desde el Ejecutivo provincial, Tobares señaló que la primera reunión permitió presentar el escenario económico y financiero de Neuquén y escuchar los requerimientos del sindicato, tanto salariales como de otra índole. El Gobierno manifestó su intención de avanzar en una negociación anticipada para alcanzar un entendimiento antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

Por su parte, Mansilla aseguró que ATEN mantiene la voluntad de llegar a un acuerdo antes de fin de año. «Nosotros tenemos la mejor predisposición, estamos dispuestos a sentarnos todas las veces que sean necesarias», expresó. Sin embargo, aclaró que el avance de la negociación también dependerá de la respuesta del Ejecutivo: «Tenemos la mejor vocación de diálogo. Ahora esperamos que de parte del Gobierno también lo tengan».

Las partes volverán a reunirse el lunes 26 de octubre, a las 18, para continuar con la discusión salarial de cara a 2027.