ATEN busca un reajuste de ingresos para fin de año en medio del conflicto salarial

El conflicto por los descuentos salariales en Neuquén sumó un nuevo capítulo luego de una serie de irregularidades y liquidaciones erróneas.

A fines de agosto, docentes de Neuquén Capital, Plottier y Senillosa registraron descuentos masivos de entre $800.000 y $1.000.000 de pesos en sus haberes. Este hecho afectó a quienes no habían adherido al paro convocado del 27 de julio e incluso a quienes habían justificado la inasistencia con licencia médica.

A inicios del mes presente, tras reclamos formales llevados adelante por la conducción provincial de Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), el Gobierno admitió fallas en el sistema de carga de asistencias y se comprometió a restituir los montos liquidados.

Según confirmó la secretaria general de ATEN provincial, Fany Mansilla, el jueves pasado se volvió a abordar la problemática para agilizar la resolución de los casos donde la devolución aún no se concretó en su totalidad.

En paralelo, la conducción del gremio marcó una línea clara de separación frente a los paros impulsado por parte de las seccionales opositoras de Capital, Plottier y Senillosa.

Desde la comisión directiva provincial aclararon que las medidas no contaron con el apoyo del Plenario de Secretarios Generales ni se ajustaron al Articulo 56° del Estatuto de ATEN, causa por la cual fueron calificadas como inorgánicas.

Lo pendiente, el acuerdo salarial según el IPC

Respecto a la próxima mesa de negociación de fin de año con el Ejecutivo provincial, Mansilla remarcó la importancia de resguardar el valor del salario docente y revisar el cálculo del IPC: «nosotros creemos que el IPC hay que discutirlo. Defendemos la actualización del salario, la cláusula de actualización, pero hay que hacerlo porque hoy no está reflejando lo que sucede con el poder adquisitivo y con el salario de nuestras compañeras y compañeros«.

Fany Mansilla, secretaria general de ATEN Provincial, remarcó la necesidad de revisar el cálculo del IPC de cara a las paritarias de fin de año. Foto: archivo.

Recomposición salarial

En relación al salario, comentó que el gobierno debe comprender que la tarea docente tiene que estar bien remunerada porque «la educación es mucho más que tener edificios en condiciones, partidas y cargos, tenemos que tener buenos sueldos y se debe respetar las redes con las que se toman las decisiones en las escuelas».

La secretaria general concluyó que el planteo central para la próxima mesa de negociación será sostener la actualización porque es necesario ver la defensa de la actualización por IPC, exigiendo además elevar el piso sobre el cual se aplica el cálculo para que el aumento tenga un impacto real en los sueldos.